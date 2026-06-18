Fútbol | Playoff de Ascenso a Segunda Federación
Badajoz se atreve con el entrenamiento híbrido
El campo de fútbol de los Salesianos acogerá este domingo la Hybrid 360, una competición deportiva que mezcla ejercicios de fuerza con otros cardiovasculares
La ciudad de Badajoz incorporará una nueva modalidad a su calendario deportivo con la celebración de la primera edición de la Hybrid 360º, una competición que combina carrera a pie con ejercicios funcionales de fuerza y resistencia y que tendrá lugar el próximo 21 de junio en el campo de fútbol del Colegio Salesianos. La prueba, presentada este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz, espera reunir a cerca de un centenar de participantes llegados desde distintos puntos de España y Portugal.
Una disciplina en auge
El evento supone el estreno en la capital pacense de una disciplina en auge que fusiona trabajo cardiovascular, fuerza muscular y capacidad de recuperación. Además, la cita formará parte de un circuito compuesto por tres pruebas puntuables, que continuará el 8 de noviembre en Cáceres y concluirá posteriormente en Fuente del Maestre.
Durante la presentación, el concejal de Deportes, Juan Parejo, destacó la apuesta municipal por seguir ampliando la oferta deportiva de la ciudad y recordó que se trata de una modalidad con un crecimiento notable en los últimos años. El edil señaló que «la Hybrid 360º es la primera prueba de este tipo que se celebra en Badajoz» y subrayó que el Ayuntamiento continúa trabajando para «dar cabida a todas las modalidades deportivas». Asimismo, definió la competición como «dinámica, exigente y espectacular» y felicitó a organizadores y promotores por impulsar una iniciativa que situará a Badajoz en el mapa de este tipo de eventos.
Un recorrido de diez estaciones
Por su parte, el organizador de la prueba, Alberto Calaco, explicó que la competición nace de la creciente popularidad del entrenamiento híbrido, una metodología que combina ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular para desarrollar un perfil de atleta más completo. Según indicó, «este evento, además de fomentar la competición, también quiere hacer comunidad», con el objetivo de atraer deportistas a la ciudad y dar visibilidad tanto al deporte como a Badajoz.
Calaco detalló que el recorrido estará formado por diez estaciones o workouts que alternarán carrera y diferentes ejercicios funcionales con cargas variables. Aunque existirán categorías avanzadas destinadas a deportistas con mayor nivel, insistió en que se trata de una prueba de carácter popular y accesible para cualquier persona habituada a realizar actividad física. Además, destacó la presencia de participantes procedentes de Murcia, Portugal, Cáceres y numerosas localidades de la provincia, una circunstancia que, a su juicio, confirma que «Badajoz se está convirtiendo en un núcleo con visibilidad para este tipo de pruebas».
- Una riña en la piscina de La Granadilla en Badajoz acaba con una paliza a un hombre
- El ganador del cupón de los 17 millones de euros en Badajoz que denunció extorsión: 'Me entregué a la policía con un arma para que el juez me escuchara
- El autor de la muerte de David Salazar fue al médico por lesiones horas antes de confesar el crimen
- La hostelería de Badajoz se queda huérfana: fallece Pepe Jerez
- Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas
- Badajoz permitirá el consumo de alcohol en el exterior del recinto ferial durante la feria
- Las atracciones del ferial de Badajoz funcionarán hasta el segundo domingo a las 22.00 horas
- Indignación en Badajoz por un motorista que hace un caballito de pie sobre su moto en el puente Real