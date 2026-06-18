Badajoz se atreve con el entrenamiento híbrido

La ciudad de Badajoz incorporará una nueva modalidad a su calendario deportivo con la celebración de la primera edición de la Hybrid 360º, una competición que combina carrera a pie con ejercicios funcionales de fuerza y resistencia y que tendrá lugar el próximo 21 de junio en el campo de fútbol del Colegio Salesianos. La prueba, presentada este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz, espera reunir a cerca de un centenar de participantes llegados desde distintos puntos de España y Portugal.

Una disciplina en auge

El evento supone el estreno en la capital pacense de una disciplina en auge que fusiona trabajo cardiovascular, fuerza muscular y capacidad de recuperación. Además, la cita formará parte de un circuito compuesto por tres pruebas puntuables, que continuará el 8 de noviembre en Cáceres y concluirá posteriormente en Fuente del Maestre.

Durante la presentación, el concejal de Deportes, Juan Parejo, destacó la apuesta municipal por seguir ampliando la oferta deportiva de la ciudad y recordó que se trata de una modalidad con un crecimiento notable en los últimos años. El edil señaló que «la Hybrid 360º es la primera prueba de este tipo que se celebra en Badajoz» y subrayó que el Ayuntamiento continúa trabajando para «dar cabida a todas las modalidades deportivas». Asimismo, definió la competición como «dinámica, exigente y espectacular» y felicitó a organizadores y promotores por impulsar una iniciativa que situará a Badajoz en el mapa de este tipo de eventos.

Un recorrido de diez estaciones

Por su parte, el organizador de la prueba, Alberto Calaco, explicó que la competición nace de la creciente popularidad del entrenamiento híbrido, una metodología que combina ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular para desarrollar un perfil de atleta más completo. Según indicó, «este evento, además de fomentar la competición, también quiere hacer comunidad», con el objetivo de atraer deportistas a la ciudad y dar visibilidad tanto al deporte como a Badajoz.

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Calaco detalló que el recorrido estará formado por diez estaciones o workouts que alternarán carrera y diferentes ejercicios funcionales con cargas variables. Aunque existirán categorías avanzadas destinadas a deportistas con mayor nivel, insistió en que se trata de una prueba de carácter popular y accesible para cualquier persona habituada a realizar actividad física. Además, destacó la presencia de participantes procedentes de Murcia, Portugal, Cáceres y numerosas localidades de la provincia, una circunstancia que, a su juicio, confirma que «Badajoz se está convirtiendo en un núcleo con visibilidad para este tipo de pruebas».