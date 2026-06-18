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La CHG abre las compuertas del azud de La Granadilla en Badajoz

Para retirar la ataguía, lo que obligará a reducir el nivel del agua unos 15 centímetros

Nenúfar mexicano en el río Guadiana a su paso por Badajoz.

Nenúfar mexicano en el río Guadiana a su paso por Badajoz. / "Jesus G Hinchado " / EXT

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha procedido este jueves a la apertura de compuertas del azud de La Granadilla de Badajoz para retirar la ataguía, unos trabajos que se van a desarrollar lo que resta de semana y durante la próxima.

Para llevar a cabo estas tareas, según ha informado el organismo de cuenca, será necesario reducir el nivel del agua aproximadamente 15 centímetros por debajo del labio fijo del azud. Según las previsiones técnicas, esta disminución puntual "no debería ocasionar incidencias significativas" en el suministro para riego, por lo que se espera que la actividad se desarrolle con normalidad durante el periodo de actuación.

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La Confederación Hidrográfica del Guadiana recuerda que en estos momentos está llevando a cabo el proyecto de mejora de la continuidad fluvial en el azud de La Granadilla con el objetivo de facilitar la movilidad de los sedimentos y lodos acumulados en el vaso del azud y, de esta manera, mejorar su transporte para contribuir también a reducir la presencia de la especie exótica invasora del nenúfar mexicano aguas arriba.

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