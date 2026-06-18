La Federación de Vecinos de Badajoz llevará al Defensor del Pueblo la "falta de escucha" del ayuntamiento

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI ha acordado llevar al Defensor del Pueblo la falta de respuesta, escucha y participación que, según denuncian, sufren las asociaciones vecinales por parte del Ayuntamiento de Badajoz.

El acuerdo fue adoptado en la asamblea celebrada el pasado martes 16 de junio, en la que la federación analizó el trabajo desarrollado durante el período ordinario. En el encuentro, el colectivo ha destacado la labor de denuncia que han llevado a cabo ante la falta de atención a las infraestructuras de los barrios, y la discriminación que, a su juicio, sufren muchos de ellos en los presupuestos municipales.

En ese sentido, el colectivo vecinal ha asegurado que muchos proyectos que estaban contemplados inicialmente en las cuentas municipales han sido eliminados, por lo que no llegarán a ejecutarse durante el tiempo que resta de legislatura. Por tanto, lamentan la "inacción del ayuntamiento", así como la "falta de escucha y atención" tanto del consistorio como del área de Participación Ciudadana a consultas y llamadas de los representantes vecinales. También ha recordado que sigue pendiente una petición de reunión con el alcalde, Ignacio Gragera.

"Falta de cumplimiento"

En ese texto, la asamblea ha acordado elevar una denuncia general al Defensor del Pueblo con el objetivo de trasladarle, con documentación, lo que considera una "falta de cumplimiento" del Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado hace cinco años. La federación también ha criticado la falta de puesta en marcha del Estatuto de Badajoz como Municipio de Gran Población, que desde hace más de dos años contemplaba la creación de seis distritos en la ciudad, con sus correspondientes juntas de representantes de asociaciones y del equipo de gobierno municipal.

Además, la federación considera que "existe un interés del consistorio en querer eliminar el movimiento vecinal en la ciudad", o, al menos, en "querer generar división en el mismo" por el distinto tratamiento que, a su juicio, se da a algunas asociaciones. También han criticado la obligación de cumplir requisitos y méritos "como si fuéramos una empresa", así como tener que recoger, transportar, montar y desmontar escenarios para las fiestas de los barrios. Esta situación, señalan, "no solo está encubriendo una falta de personal en los servicios", sino que también dificulta la celebración de las fiestas vecinales.

Además, sostiene que cada vez se les ponen "más dificultades" y que no se les facilita la organización de estas actividades al existir obstáculos e impedimentos, además de un "recorte de recursos en las subvenciones", unas "exigencias más propias de una empresa privada que de una asociación de vecinos".

Pese a estas críticas, la asamblea valoró positivamente la incorporación de tres nuevas asociaciones de vecinos a la Federación, una integración que "refuerza" la idea de "sumar para ser más fuertes", a pesar de las "trabas" que pone el ayuntamiento por su falta de escucha, respuesta y participación.

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Por otra parte, este medio ha preguntado al Ayuntamiento de Badajoz por estas críticas vecinales, si bien el consistorio ha declinado hacer cualquier declaración al respecto.