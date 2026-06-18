Los festejos taurinos de la feria de Badajoz contarán con un palco infantil para niños de 5 a 12 años

Los festejos taurinos de la Feria de San Juan de Badajoz contarán de nuevo con el palco infantil para niños de 5 a 12 años, que podrán acceder gratis a la plaza y asistir acompañados de monitores especializados, que les explicarán de forma didáctica la lidia, acompañada de juegos infantiles.

La Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT) vuelve a poner este "exitoso" espacio con motivo de la próxima Feria de San Juan , que se celebrará los días 20 y 24 de junio, para “acercar el mundo del toro a los más jóvenes” de una forma didáctica, segura y divertida.

Así, los niños de entre 5 y 12 años podrán acceder gratuitamente a la Plaza de Toros de Badajoz y disfrutar del festejo en un espacio especialmente habilitado para ellos, sin necesidad de permanecer junto a un adulto durante la corrida, señala FIT en nota de prensa.

Cartel del Palco Infantil. / FIT

A su llegada, los menores serán recibidos por monitoras cualificadas, quienes los acompañarán hasta el Palco Infantil, situado en el tendido de sombra. Durante el festejo, los niños recibirán explicaciones adaptadas sobre los aspectos básicos de la lidia y, entre toro y toro, participarán en actividades y juegos junto a otros niños inscritos.

Además de ofrecer una "experiencia única para los más pequeños", el palco infantil permite que padres y familiares "disfruten de la corrida", con la tranquilidad de saber que los menores están atendidos por profesionales especializados, destaca.