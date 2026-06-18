La Gran Orden para la Defensa de la ciudad de Badajoz suma 13 colegios en su cuarta edición

La Gran Orden para la Defensa de la ciudad de Badajoz inicia su IV edición con la participación de 13 centros educativos de la ciudad. Este proyecto de educación patrimonial, impulsado por la Asociación Amigos de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz y la Consejería de Educación, tiene como objetivo acercar al alumnado de Educación Primaria la historia, el patrimonio y los valores cívicos de la ciudad.

El Espacio Santa Catalina acogió en la tarde del 17 de junio el acto de inauguración de esta edición, donde se reunieron representantes de la comunidad educativa, responsables institucionales, docentes y colaboradores del proyecto. Durante el acto se procedió a la firma de los acuerdos de colaboración con los centros educativos participantes en esta edición: CEIP Santo Tomás de Aquino, CEIP Luis de Morales, CEIP Luis Vives, CEIP Lope de Vega, Colegio Nuestra Señora del Carmen, CEIP Enrique Iglesias, CEIP San José de Calasanz, CEIP Cerro de Reyes, CEIP Los Glacis, CEIP Manuel Pacheco, CEIP Juventud, CEE Los Ángeles y Colegio Salesianos Ramón Izquierdo.

La programación incluyó además diversas representaciones históricas a cargo de José María Romero y Justo Gordillo recreando personajes tan vinculados a la historia de Badajoz como Ibn Marwán y Alfonso IX. El acto contó también con la interpretación de la antigua priora del convento interpretada por Marisol Sudón, así como la representación teatral 'Misterio' representada por la compañía de Ana Baigorri en el claustro del antiguo convento de Santa Catalina.

La Gran Orden para la Defensa de la ciudad de Badajoz persigue fomentar entre el alumnado el conocimiento de la historia local, el respeto por el patrimonio, la participación ciudadana y el sentimiento de pertenencia a la ciudad, implicando también a docentes, familias y entidades colaboradoras.

Tras el éxito de las tres ediciones anteriores y el reconocimiento obtenido como proyecto destacado de Aprendizaje y Servicio, la iniciativa afronta una nueva etapa con el objetivo de seguir formando ciudadanos comprometidos con la conservación, defensa y difusión del patrimonio histórico y cultural de Badajoz.

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La Asociación Amigos de Badajoz ha agradecido en el acto de inauguración la colaboración de la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz, de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, de los centros educativos participantes y de todas las personas y entidades que hacen posible el desarrollo de este proyecto.