Suceso
Un intenso fuego pone en alerta a los vecinos de Tres Arroyos (Badajoz)
Ha llegado a entrar en algunas parcelas, aunque no ha afectado a viviendas
Han intervenido los bomberos del servicio municipal y del Infoex
A estas horas ya está controlado, pero han sido más de dos horas de preocupación por las dimensiones que parecía que iba adquiriendo el incendio y por la posibilidad de que llegase a las viviendas, pues el fuego ha entrado en algunas parcelas.
Ha empezado sobre las 19.00 horas en la urbanización Tres Arroyos, de Badajoz. Han intervenido los bomberos del servicio municipal de Badajoz y del Plan Infoex, que han conseguido controlarlo.
El humo empezó a detectarse en la parte de atrás de la urbanización, en una finca. Algunos vecinos que lo han visto se han acercado y han comprobado que el fuego empezaba a extenderse. Han avisado a otros propietarios próximos para que sacaran las mangueras porque estaba haciendo viento y el incendio se iba acercando a sus parcelas.
Aunque no haya alcanzado a ninguna vivienda, se ha quedado a pocos metros y ha llegado a afectar a árboles y jardines, un transformador de luz y algunos cables. Los primeros en llegar han sido los bomberos del parque municipal y posteriormente los del Plan Infoex, incluido el helicóptero, que ha estado cuando el fuego estaba controlado y se ha puesto a refrescar las zonas afectadas.
Los vecinos se han ayudado entre sí para sacar algunos vehículos y con las mangueras han refrescado las parcelas. Según los testigos, han podido arder un par de hectáreas.
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