Menacho busca firmas de deporte y calzado masculino para reforzar su oferta: "La calle no está parada"

Menacho se mueve. La calle comercial más reconocible del centro de Badajoz atraviesa una etapa de transformación. Ya no es exactamente aquella vía dominada casi por completo por grandes marcas de moda, pero tampoco es una calle parada. Así lo defiende Félix Retamar, presidente del Centro Comercial Abierto de Menacho, que cifra en unos 250 los locales existentes en el entorno y en 164 los que actualmente están ocupados.

"Sobre el papel, solamente está un 29% de los locales cerrados", explica Retamar. La percepción, admite, puede ser distinta para quien pasea por la zona. El motivo está en el tamaño de algunos espacios vacíos. "Lo llamativo es que los locales de más superficie, como el de Inditex, que son 1.000 metros, o el de Otero, que eran 500, están cerrados. Por eso la sensación es que hay muchos locales vacíos", señala.

En el caso de Inditex, Retamar alude al antiguo local de Stradivarius, comunicado con el que ocupaba Zara Home, uno de los espacios con más potencial de la calle en estos momentos. También menciona los antiguos locales de Punto Roma, Décimas y Oteros, todos ellos de gran formato y preparados para operadores de "calibre medio".

Retamar sostiene que el cambio principal de Menacho no es solo de ocupación, sino de modelo. "Lo que eran tiendas físicas de textil o calzado se han ido transformando", apunta. En los últimos meses han ganado peso negocios de decoración, alimentación, estética, manicura, peluquería, gimnasios, cafeterías y restauración.

Entre las últimas aperturas o movimientos cita Prisca, de Manolo del Álamo; la llegada de María Vázquez desde la calle Vasco Núñez; El Corte de Espín; El Globo; Zona Viaje y Mecanorba, tienda vinculada a Apple que se ha trasladado desde Santo Domingo a Menacho.

También destaca la ampliación de Prisca en la avenida de Huelva, con una tienda de decoración de más de 500 metros cuadrados, y varias aperturas en el entorno del Centro Comercial Abierto de Menacho, como la cafetería Delta en la calle Mayor o La Parada, una cafetería portuguesa en Vasco Núñez.

"Se está creando otro tipo de cliente, pero estamos generando bastante vida en el centro" Félix Retamar — Presidente del Centro Comercial Abierto de Menacho

El presidente del colectivo insiste en que esa mezcla está generando movimiento en el centro. "Se está creando otro tipo de cliente, pero la verdad es que estamos generando bastante vida en el centro de la ciudad", afirma.

El hueco que dejó Inditex

Retamar reconoce que la marcha de Zara se notó de forma especial: "Zara tenía un tirón bastante importante y era una locomotora para el centro de la ciudad. Eso es indudable", admite, y recuerda que el grupo llegó a tener en Menacho varias marcas como Zara Home, Stradivarius o Uterqüe. "Ahora han intentado optimizar todas sus marcas en una sola ubicación", resume.

Por eso, una de las prioridades de la asociación es atraer operadores que cubran carencias concretas. "Tenemos carencia en ropa deportiva y, sobre todo, en calzado de caballero", señala. También ve margen para nuevas tiendas de pronto moda. "Son sectores donde realmente no tenemos nada en la calle", añade.

Aun así, Menacho mantiene presencia de franquicias y marcas reconocibles. Retamar cita firmas como Solera, Silbon, Lola Ruiz, Sensu, Arenal o Yves Rocher, y asegura que la zona sigue teniendo un perfil muy vinculado a este tipo de operadores.

Nuevas aperturas en camino

Entre los próximos movimientos, Retamar avanza la llegada en septiembre de un gimnasio, frente a la iglesia de Santo Domingo, en el local donde antes hubo una tetería. El proyecto está impulsado por Carlos de la Concepción, que ampliará así sus instalaciones. "Se han firmado las escrituras hace cuatro días y en unos dos meses tiene previsto abrir", explica.

También menciona la próxima apertura de un negocio de productos extremeños impulsado por unos emprendedores de Mérida, que ya se encuentra en obras.

Sobre el antiguo local de Álvaro Moreno, reconoce que todavía no hay una operación cerrada. "Hay dos o tres empresas viéndolo, pero de momento no está cerrado. Cuando nos autoricen, lo diremos", indica.

Alquileres más bajos que hace años

Una de las ventajas actuales de Menacho, según Retamar, es el precio de los locales. Asegura que están "muchísimo más económicos" que en un centro comercial como El Faro y también por debajo de los niveles de hace unos años.

"Los locales de Menacho estarán ahora mismo entre el 30% y el 50% de los precios que había hace unos años", afirma. Además, recuerda que en la calle no existen los mismos gastos comunes que en un centro comercial cerrado, donde a la renta hay que sumar costes de mantenimiento, horarios obligatorios más amplios y más necesidades de personal.

"En un centro comercial tienes que abrir de diez de la mañana a diez de la noche y no puedes decidir si abres el domingo o no. Son costes de personal que están ahí", compara.

El Centro Comercial Abierto de Menacho también trabaja en actividades de dinamización, aunque Retamar reconoce que la situación económica de la asociación limita su margen de actuación. "Somos una asociación sin ánimo de lucro y necesitamos el apoyo de los comercios y de la entidad local, como puede ser el ayuntamiento", señala.

Entre las campañas habituales cita Navidad, Halloween, Black Friday, San Valentín y Vive la Primavera, aunque esta última no se ha podido celebrar este año por falta de tesorería. "Estamos haciendo planes de dinamización cortitos para atraer público", explica.

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La calle Menacho de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

La calle, concluye Retamar, no está quieta. Está cambiando. Y, sobre todo, sigue siendo una "pieza clave y fundamental" del comercio del centro.