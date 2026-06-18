El PSOE de Badajoz achaca a la falta de previsión el cierre temporal del Museo Luis de Morales

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz achaca a la falta de previsión del equipo de gobierno que el Museo Luis de Morales se tenga que cerrar de manera temporal desde este viernes a la espera de que se adjudique el nuevo contrato de seguridad.

A través de un comunicado, los socialistas reprochan que esta situación responde a una tramitación "tardía" del ayuntamiento en un contrato "cuyo vencimiento era conocido y perfectamente previsible". En este sentido, su portavoz, Silvia González, ha señalado que la documentación principal del expediente aparece fechada entre el 21 de mayo y el 2 de junio, pero la licitación no se publicó hasta el 15 de junio, "apenas tres días antes" de que finalizara el contrato anterior. “Con ese calendario, el cierre temporal del Museo Luis de Morales no fue una sorpresa administrativa: era una consecuencia previsible”, ha reprochado.

“El ayuntamiento ha tardado semanas en culminar su propia tramitación, pero ahora pretende que las empresas corran para resolver en pocos días lo que el gobierno municipal no preparó con la antelación necesaria”, ha añadido la portavoz en referencia a que el plazo límite para presentar ofertas sea el 30 de junio. El expediente incluye vigilancia, control y custodia de llaves, servicios de acuda, mantenimiento de alarmas, circuito cerrado de televisión, sistemas contra incendios, instalación de detectores en los almacenes y cámara panorámica, entre otros. “Estamos hablando de la seguridad integral de un edificio municipal y de la protección de sus instalaciones. Cuanto más se lee el expediente, menos se entiende que se haya actuado con tan poco margen”, ha insistido González.

Solución "provisional"

El grupo socialista llama también la atención sobre la duración del contrato, que se ha establecido en "solo" 10 meses y sin posibilidad de prórroga, lo que, a su juicio, apunta "a una solución provisional más que a una planificación estable para un equipamiento cultural de referencia".

"Lo grave no es solo que el museo cierre unos días, sino que vuelva a repetirse una forma de gestionar que llega tarde a los vencimientos, improvisa soluciones y acaba afectando a servicios públicos municipales", ha criticado la portavoz socialista, para quien esta situación "no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de las dificultades que está mostrando el equipo de gobierno para poner en marcha, mantener o dar utilidad a numerosos espacios municipales".

En este sentido, ha recordado que Badajoz acumula "demasiados ejemplos", entre los que ha citado, el Museo del Carnaval que lleva 885 días cerrado; el Albergue Juvenil El Revellín y el edificio de asociaciones, que cumplirán nueve años sin ese uso en octubre; la Escuela de Artes y Oficios, que ha permanecido dos cursos sin actividad; el hornabeque del Puente de Palmas, que continúa pendiente de utilizarse más de una década después; y el COC, que lleva años sin una función "definida".

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Además, suma otros anuncios para recuperar edificios y habilitar espacios asociativos que "siguen sin materializarse", como el edificio de la Policía Local de calle Montesinos, La Pajarera o los quioscos de la plaza de Santa Marta y del parque Padre Eugenio.