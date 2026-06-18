¿Cuál será el tiempo en la Feria de Badajoz?

Con la Feria de San Juan a la vuelta de la esquina, muchos pacenses ya miran al cielo para saber qué tiempo acompañará durante los próximos días de fiesta. Y la previsión apunta a un protagonista claro: el calor intenso, con temperaturas que irán en aumento y que podrían alcanzar valores especialmente elevados a comienzos de la próxima semana.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, para la tan esperada inaguración de la feria, mañana viernes, se espera un ambiente estable y caluroso, con una mínima de 17 grados y una máxima de 38. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá despejado o con algunas nubes. Cabe destacar que el espectáculo de fuegos artificiales se han cancelado para ese día debido al riesgo algo de incendio por las altas temperaturas.

El calor se intensificará durante el fin de semana. Para el sábado 20, Aemet prevé una máxima de 40 grados y una mínima de 19, con baja probabilidad de precipitaciones. El domingo 21 se mantendrá la misma máxima, 40 grados, aunque la mínima subirá hasta los 22.

De cara al inicio de la próxima semana comenzará la verdadera ola de calor extrema. El lunes 22 se esperan 23 grados de mínima y 40 de máxima, mientras que el martes 23 podría ser la jornada más calurosa con hasta 45 grados. El miércoles 24 también será muy caluroso, con una máxima prevista de 44 grados.

La probabilidad de lluvia será, en general, baja, aunque aumentará ligeramente a partir del domingo y durante los primeros días de la semana, con valores de entre el 15% y el 25%.

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Además, el índice ultravioleta se mantendrá en niveles muy altos, por lo que se recomienda extremar la precaución en las horas centrales del día, usar protección solar, beber agua con frecuencia y evitar la exposición prolongada al sol.