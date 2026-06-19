Hasta 2.000 aficionados podrán seguir el partido del Badajoz en el Viejo Vivero

Badajoz se prepara para vivir una tarde de fútbol cargada de emoción. El Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Municipal de Deportes instalarán este sábado pantallas gigantes en las Instalaciones Deportivas Municipales de El Vivero para que los aficionados puedan seguir en directo el encuentro entre el Badajoz y el Cuarte, una cita que puede culminar con el regreso del conjunto blanquinegro a Segunda Federación.

La retransmisión comenzará a las 20.00, coincidiendo con el inicio del partido en tierras aragonesas, aunque las puertas del recinto se abrirán una hora antes. La zona habilitada será la de las pistas cubiertas de El Vivero, donde también habrá servicio de barras y animación musical con DJ para crear un ambiente festivo similar al vivido durante el encuentro de ida en el Nuevo Vivero.

El concejal de Deportes, Juan Parejo, explicó que no se espera una afluencia masiva, aunque sí una importante respuesta por parte de la afición pacense. «Se trata de repetir la fiesta de la semana pasada en el estadio», señaló. El edil calcula que el espacio contará con capacidad para unas 2.000 personas y recordó que la iniciativa busca ofrecer una alternativa a quienes no podrán desplazarse hasta Zaragoza para acompañar al equipo.

La instalación de la pantalla gigante llega en una jornada especialmente intensa en la ciudad, con numerosos eventos programados durante el sábado. Aun así, Parejo defendió la iniciativa y aseguró que «como Ayuntamiento la obligación es abrir una nueva posibilidad para el ciudadano».

Calendario de celebración

En paralelo, el consistorio ya ha comenzado a trabajar junto al club y a las fuerzas de seguridad en un posible dispositivo de celebración en caso de ascenso. La idea pasa por una recepción institucional y una concentración de aficionados en Plaza de España, aunque desde el Ayuntamiento prefieren actuar con prudencia.

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«Se ha hablado con Policía y con el club, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo», advirtió Parejo. «No queremos lanzar un calendario de celebración sin haber logrado aún el ascenso», añadió el concejal, que emplazó a la afición a centrarse primero en un partido que puede marcar el futuro inmediato de la entidad blanquinegra.