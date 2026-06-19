Fútbol | Playoff de Ascenso a Segunda Federación
Hasta 2.000 aficionados podrán seguir el partido del Badajoz en el Viejo Vivero
Así lo confirmó Juan Parejo, concejal de deportes, que también confirmó contactos con policía y la entidad blanquinegra sobre una posible celebración
Badajoz se prepara para vivir una tarde de fútbol cargada de emoción. El Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Municipal de Deportes instalarán este sábado pantallas gigantes en las Instalaciones Deportivas Municipales de El Vivero para que los aficionados puedan seguir en directo el encuentro entre el Badajoz y el Cuarte, una cita que puede culminar con el regreso del conjunto blanquinegro a Segunda Federación.
La retransmisión comenzará a las 20.00, coincidiendo con el inicio del partido en tierras aragonesas, aunque las puertas del recinto se abrirán una hora antes. La zona habilitada será la de las pistas cubiertas de El Vivero, donde también habrá servicio de barras y animación musical con DJ para crear un ambiente festivo similar al vivido durante el encuentro de ida en el Nuevo Vivero.
El concejal de Deportes, Juan Parejo, explicó que no se espera una afluencia masiva, aunque sí una importante respuesta por parte de la afición pacense. «Se trata de repetir la fiesta de la semana pasada en el estadio», señaló. El edil calcula que el espacio contará con capacidad para unas 2.000 personas y recordó que la iniciativa busca ofrecer una alternativa a quienes no podrán desplazarse hasta Zaragoza para acompañar al equipo.
La instalación de la pantalla gigante llega en una jornada especialmente intensa en la ciudad, con numerosos eventos programados durante el sábado. Aun así, Parejo defendió la iniciativa y aseguró que «como Ayuntamiento la obligación es abrir una nueva posibilidad para el ciudadano».
Calendario de celebración
En paralelo, el consistorio ya ha comenzado a trabajar junto al club y a las fuerzas de seguridad en un posible dispositivo de celebración en caso de ascenso. La idea pasa por una recepción institucional y una concentración de aficionados en Plaza de España, aunque desde el Ayuntamiento prefieren actuar con prudencia.
«Se ha hablado con Policía y con el club, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo», advirtió Parejo. «No queremos lanzar un calendario de celebración sin haber logrado aún el ascenso», añadió el concejal, que emplazó a la afición a centrarse primero en un partido que puede marcar el futuro inmediato de la entidad blanquinegra.
- Una riña en la piscina de La Granadilla en Badajoz acaba con una paliza a un hombre
- El ganador del cupón de los 17 millones de euros en Badajoz que denunció extorsión: 'Me entregué a la policía con un arma para que el juez me escuchara
- El autor de la muerte de David Salazar fue al médico por lesiones horas antes de confesar el crimen
- Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas
- Badajoz permitirá el consumo de alcohol en el exterior del recinto ferial durante la feria
- Un panal de abejas obliga a varios vecinos de Badajoz a mantener las ventanas cerradas
- Las atracciones del ferial de Badajoz funcionarán hasta el segundo domingo a las 22.00 horas
- La Guardia Civil desarrolla una operación contra el tráfico de drogas en Cabeza del Buey