Spot4Dis, la nueva aplicación que ayuda a encontrar plazas de movilidad reducida en Badajoz

Paso clave hacia la inclusión y la digitalización de los servicios urbanos. La sede de Cocemfe en Badajoz ha sido el escenario de la presentación oficial de una revolucionaria aplicación móvil 'Spot4Dis' diseñada específicamente para facilitar el estacionamiento de personas con tarjeta de movilidad reducida. Este proyecto nace fruto de una estrecha colaboración entre AsoPMR (Asociación de Personas con Movilidad Reducida) -creadora de la aplicación-, Apamex (Asociación para la Atención y la Integración de las Personas con Discapacidad Física en Extremadura) y el Ayuntamiento de Badajoz.

El acto contó con la participación de Jesús Gumiel, presidente de Apamex; José Luis González, concejal de Trasportes del Ayuntamiento de Badajoz; y Carlo Castellano, fundador de AsoPMR y principal impulsor de la aplicación.

Un proyecto internacional

Badajoz forma parte de un selecto grupo de cinco ciudades europeas -cuatro españolas y una italiana- que participan en esta fase de prueba piloto e implementación. Junto a la capital pacense, están Zaragoza, Valencia, A Coruña y Génova -en Italia-. Todas ellas están testeando de manera simultánea la viabilidad, eficiencia y respuesta social de la plataforma.

Según ha explicado el concejal, José Luis González, Badajoz sigue sumando activos para fomentar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Gracias ahora a esta nueva aplicación, ha anunciado que el ayuntamiento ya ha presentado su candidatura al Premio Ciudad Accesible de la Unión Europea, avalado por la implementación y el soporte institucional a este tipo de tecnología vanguardista.

La premisa fundamental de Spot4Dis es resolver una de las mayores problemáticas diarias a las que se enfrentan los conductores o acompañantes de personas con movilidad reducida: encontrar una plaza reservada libre. A través de una interfaz intuitiva, los usuarios autorizados pueden localizar en el mapa las plazas destinadas a movilidad reducida y, de forma interactiva, marcar si la plaza se encuentra ocupada o disponible en ese momento.

No obstante, González y Castellano han aclarado el alcance actual de la herramienta en Badajoz. En esta primera fase, la aplicación tiene ya operativas todas las funciones, con la excepción temporal del rastreo en tiempo real y la reserva previa de la plaza, características que se irán integrando de manera progresiva conforme avance la implementación.

Spot4Dis en el momento de ocupar una plaza de aparcamiento de movilidad reducida. / M. C. M.

Línea directa con la Policía Local

Uno de los pilares más potentes e innovadores de esta iniciativa es la integración y plena implicación de las fuerzas de seguridad locales. La Policía Local de Badajoz dispone de un acceso exclusivo y directo al panel de control de la app. Gracias a esta funcionalidad, los agentes pueden añadir nuevas plazas al inventario, suprimir obsoletas y marcar o gestionar incidencias en tiempo real sobre el estado de los aparcamientos.

Pero el control no queda solo del lado de la administración. Spot4Dis dota de poder al ciudadano para que cualquier usuario que detecte una ocupación ilegal o fraudulenta de una plaza ocupada -como vehículos sin la tarjeta correspondiente o un uso indebido de la misa- puedan tramitar una reclamación a la Policía Local y que tomen cartas en el asunto. Esta comunicación pretende disuadir a los infractores y agilizar las sanciones, garantizando que el derecho al estacionamiento protegido sea respetado.

Durante el acto, también se ha destacado la flexibilidad que ofrece la ordenanza local en cuanto al aparcamiento de personas con movilidad reducida. En Badajoz, la ordenanza municipal recoge la autorización para que puedan estacionar en las zonas de carga y descarga por un periodo de tiempo razonable -estimado entre 30 y 45 minutos-, lo que facilita la realización de gestiones rápidas y trámites cotidianos en los núcleos comerciales de la ciudad. Además, según ha informado el concejal, se cuentan actualmente con unas 500 plazas de aparcamiento de este tipo.

Por su parte el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, ha resaltado la trascendencia de concienciar a la sociedad y de dotar a los usuarios de herramientas digitales que dignifiquen y simplifiquen su día a día. Del mismo modo, Carlo Castellano, ha detallado que cualquier persona puede reportar incidencias y denunciar malos usos. Además, ha recalcado que el éxito radica en haber desarrollado una solución pensada "por y para" las personas que sufren en primera persona las barreras de las ciudades.

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Con este proyecto piloto, Badajoz da un paso firme al frente, demostrando que la tecnología es el mejor aliado de la accesibilidad.