Badajoz inaugura diez días de alegría

La cita es esta noche de viernes a las 22.30 horas en la portada del ferial. Comienza la cuenta atrás: diez, nueve, ocho... empieza la Feria de San Juan 2026 con el encendido de la reproducción de la Puerta de Palmas y de todo el recinto. Por delante, diez días de feria en los que Badajoz festeja a su patrón con música, comidas en pandilla, baile, espectáculos, atracciones, toros y sobre todo mucha diversión, no solo en el real sino donde cada uno quiera celebrar que esta ciudad está de fiesta. La feria comienza hoy y se prolonga hasta el domingo 28. Ese último día las atracciones funcionarán hasta las 22.00 horas. Esto es apurar la feria.

En el recinto ferial esta mañana se ultiman los detalles para estar preparados para esta noche. También en el casco urbano hay bares que han preparado menús y decoraciones especiales, con banderines en las calles.

El real incorpora algunas novedades: una nueva caseta desmontable para comidas, se han quitado los árboles de la calle principal de las casetas para ensancharla como medida de seguridad y se colocarán toldos y microclima. Hay cinco casetas disco y ocho de comidas, donde además se celebran actuaciones en directo. También está la caseta municipal que, como novedad, ha habilitado una terraza exterior en la parte traseras, y la de mayores, ambas con conciertos.

Las casetas llenan sus neveras, ayer. / Jesús G. Hinchado

Este año el Día del Niño se ha fijado el jueves 25. Esa jornada, las atracciones son más económicas. Ese día y el miércoles 24, en respuesta a la petición de asociaciones de personas con autismo, habrá horario sin ruido, que además se retrasa, para evitar las horas de más calor. Será de 19.00 a 22.00 horas.

En el recinto ferial se instalarán 180 atracciones, que son 10 más que el año pasado: 58 atracciones, 47 bares y similares, 28 casetas de tiro, 25 de bisutería y 22 máquinas de algodón.

La parada de taxis, estará ubicada en el mismo sitio que en la anterior edición, detrás de las casetas, pero se traslada hacia abajo para no estorbar en el paso de peatones. De la gestión de los aparcamientos volverá a encargarse el Economato Social.

Vuelven los conciertos al auditorio del recinto ferial. Mañana sábado, está anunciado el de La Oreja de Van Gogh, el único que no es gratuito. Aún quedan entradas. Comenzará a las 22.00 horas y las puertas se abrirán una hora antes.

Con o sin fuegos

El martes 23, como tradición consolidada que cada año atrae a más público, la Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto en el embarcadero del parque de la margen derecha, a las 22.30 horas, previo al lanzamiento de los fuegos artificiales. Si es que finalmente se lanzan. Existe la posibilidad de que el espectáculo pirotécnico se suspenda, si finalmente la Aemet declara que existe alto riesgo, como medida preventiva contra incendios, según la normativa autonómica. De hecho, ya se han suspendido los de esta noche, de mucha menor envergadura, que se lanzaban en el recinto ferial coincidiendo con la inauguración. El año pasado se retrasaron porque se produjo un incendio en un bar de Cerro Gordo al que tuvieron que dirigirse todos los efectivos del servicio municipal de bomberos, Haya o no haya fuegos artificiales, la Feria de San Juan continuará.

Las atracciones están montadas. / Jesús G. Hinchado

El día 24 es festivo, por ser el del patrón, San Juan. Habrá pasacalles de Gigantes y Cabezudos por el Casco Antiguo y, tras la misa en la catedral, concierto de la Banda Municipal de Música en la plaza de España, donde se dispondrán sombras.

El jueves 25, coincidiendo con el Día del Niño, en el auditorio del recinto ferial tendrá lugar el espectáculo de Cantajuegos, también gratuito. Una vez terminado, se celebrará el certamen de Cajas Rumberas, que el ayuntamiento organiza con la Falcap. El viernes 26 la banda de Medina Azahara ofrece un concierto dentro de su gira de despedida. La entrada es libre hasta completar aforo. El programa de conciertos termina el sábado 27 con Cantores de Híspalis, también a las 22.00 horas.

El horario de las casetas de la feria es hasta las 7.00 de la mañana y el fin de semana y víspera de festivo hasta las 8.00 horas. También la Feria de Día del Casco Antiguo tendrá horarios regulados. Los bares podrán sacar barras a la calle hasta las 20.00 horas.

Hay tiempo y espacios para todo y para todos.