El Circo Alaska de Badajoz se llena esta tarde de ritmo K-POP

El espectáculo Gran Circo Alaska-Las Guerreras K-POP llega hoy al recinto ferial de Badajoz con una propuesta pensada para todos los públicos. La función comenzará a las 20.30 horas y se prolongará hasta las 22.30 horas.

La cita combina el ambiente clásico del circo con una puesta en escena actual inspirada en el universo K-POP, en una función que promete música, ritmo y entretenimiento familiar. Las entradas están disponibles desde 10 euros en venta online y desde 20 euros en taquilla.

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Las Guerreras K-POP conectan con el público más joven a través de coreografías, música actual y una puesta en escena llena de color y energía, sin perder el carácter familiar del espectáculo circense.