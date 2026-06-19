Un conductor ebrio choca contra un coche en doble fila y provoca la caída de un menor en Badajoz

La Policía Local intervino en la tarde de ayer en un accidente de tráfico en la avenida Camino de los Rostros, en Badajoz. El siniestro se produjo sobre las 20.45 horas, después de que un turismo colisionara por alcance contra otro vehículo que se encontraba detenido en doble fila.

Según las primeras informaciones y el testimonio de varios testigos, los ocupantes del vehículo alcanzado se encontraban colocando a un menor de 2 años en su sistema de retención infantil cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia de la colisión, el vehículo detenido se desplazó por la inercia del golpe, lo que provocó la caída del niño. El menor y su madre fueron trasladados al hospital para una valoración médica.

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El conductor del turismo que provocó el alcance fue sometido a las pruebas de detección alcohólica, en las que arrojó un resultado positivo.