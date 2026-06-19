Badajoz activa el modo feria: cuenta atrás para el San Juan más ambicioso de la última década

Una fuerza "salvaje" de 6G a 40 metros de altura, las mesas de los restaurantes de las casetas reservadas al milímetro y un hito hostelero que no se veía desde hace quince años. La feria de San Juan de Badajoz 2026 arranca esta noche y lo hace por todo lo alto. Ni el implacable calor extremeño va a poder frenar una edición histórica que estrena una atracción inédita en la ciudad y que colgará el cartel de "completo" prácticamente en todas sus casetas.

Las horas previas al alumbrado siempre son especiales. Entre el ruido de los últimos martillazos, las pruebas de sonido que hacen temblar el suelo y el ir y venir incesante de los camiones bajo un sol intenso, el recinto ferial se transforma a contrarreloj. No es para menos ya que este espacio está a punto de convertirse en el epicentro social no solo de Badajoz, sino de miles de visitantes que cruzarán la frontera desde Portugal y de toda la provincia, listos para inaugurar diez días de desconexión absoluta.

Paralelamente, una maquinaria invisible se despliega para asegurar que este flujo masivo de personas funcione a la perfección. Los servicios de limpieza urbana intensifican sus turnos desde primera hora, los dispositivos de seguridad de la Policía Local y Cruz Roja toman posiciones estratégicas en los accesos, y el servicio de autobuses urbanos activa sus líneas especiales de feria para conectar ininterrumpidamente los distintos barrios de la ciudad con el recinto ferial hasta altas horas de la madrugada.

El resurgir de las casetas y la fiebre del "tardeo"

Hacía década y media que las previsiones para la zona de hostelería no eran tan optimistas de cara al estreno. Torrado de Carballo, comercial de bebidas con 15 años de experiencia, confirma que "es la primera vez que veo todas las casetas abiertas. Se está cogiendo una inercia muy buena donde la gente viene de tardeo, puede comer y luego tomarse tranquilamente una copa disfrutando de un concierto". Para él, el encanto de Badajoz a diferencia de algunas otras ferias en Extremadura radica en que es "un ferial pequeñito, cuco y muy familiar. Ideal para saltar de caseta en caseta en cuanto se encienda el alumbrado".

Esta "inercia" ya se nota en los libros de reservas. El copropietario de la caseta debutante La Terrona augura "un exitazo", con las mesas de mediodía al límite de su capacidad. Una visión compartida por el encargado de la mítica caseta Quinto Pino, Raúl Gordillo, quien celebra cómo el tejido empresarial "se ha volcado con la feria" este año, manteniendo el misterio sobre sus novedades con un sugerente "ven y descúbrelo tu mismo".

Para combatir el incesante calor, Pedro Blanco, al frente de la caseta Jaleo, confía plenamente en la tecnología de sus instalaciones, equipadas con "aires acondicionados muy potentes para los pocos metros cuadrados que son". Blanco subraya que el público ha aprendido a exprimir la jornada y que "las tardes funcionan muchísimo mejor". Un ambiente diurno que también abraza a los mas veteranos gracias a la Caseta de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz, que además, estrena decoración tras meses de trabajo para ofrecer, en palabras de su responsable Jose Antonio Expósito, una programación ininterrumpida de conciertos gracias "al esfuerzo de particulares, empresas y Ayuntamiento".

Emociones fuertes y clásicos sobre ruedas

Al otro lado del recinto, la descarga de adrenalina pide paso con novedades de infarto. Saúl Olivar, feriante y encargado de la atracción Extazy trae el plato fuerte de esta feria, una atracción "única en toda España. "Alcanza una fuerza de 6G, vuela a 130 kilómetros por hora y tiene 40 metros de altura. Es solo para los más valientes", advierte. Olivar, que recorre todo el país, sitúa a Badajoz en el mapa de las grandes citas nacionales por su capacidad para congregar "muy buenas máquinas".

Frente a la velocidad vertiginosa, los clásicos siguen siendo los favoritos. Rubén naranjo, copropietario de los míticos coches de choque Los Naranjos, reconoce que el calor marca el ritmo de los pacenses. "La gente suele venir más tarde, se reserva para la noche". Afirma Naranjo. También tiene entendido que "algunas atracciones se han ausentado este año por coincidir con otras ferias de España, los coches de choque nunca pasan de moda.

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Más allá de la velocidad y el vértigo, lo que realmente cambia el ferial por la noche es el estallido de luz y color. Con miles de bombillas brillantes, pantallas gigantes y música a todo volumen en cada rincón, las atracciones se convierten en auténticas fiestas al aire libre. Un ambiente donde el olor a algodón de azúcar y patatas fritas se mezcla con las voces de las tómbolas, en un espacio ideal tanto para las familias con niños como para los jóvenes con ganas de marcha. A partir de las 22.30 horas de esta noche, cuando el botón del encendido ilumine la portada, la ciudad se olvidará de las rutinas para sumergirse completamente en la feria de su ciudad.