José Antonio Casablanca: "Con los fuegos artificiales la norma no contempla excepciones en casos de alto riesgo"

-¿Cómo se presenta la feria?

-Muy bien, con ganas. Está todo organizado. La feria le gusta a todos los pacenses y cuando se acerca y empiezas a ver cómo se montan las atracciones y la portada, a mí desde chico, también de mayor, me entra un gusanillo, porque son días especiales para todos.

-Va a hacer mucho calor.

-Siempre lo hace. La feria es en junio y estamos en Badajoz y cada año vemos que las temperaturas van en aumento. Las casetas están todas acondicionadas con climatización para que dentro se esté bien. Fuera tenemos microclima y toldos en la calle de las casetas fijas. Intentaremos que sea lo más llevadero posible.

-Se han suspendido los fuegos artificiales de la inauguración. ¿Peligra el espectáculo de la noche de San Juan?

-Estamos a la espera de la previsión de la Aemet y en conversaciones con la Junta de Extremadura. La norma no contempla excepciones en casos de alto riesgo y a pesar de que sería una pena no poder cumplir con un espectáculo que es tradición, lo primero debe ser la seguridad y cumplir con la ley. Esperaremos todo lo que se pueda, muy pendientes de la previsión del tiempo.

-Este año hay novedades, con mejoras en el recinto ferial. El ayuntamiento apuesta por la feria en el ferial.

-Nosotros realmente apostamos por la feria, independientemente de dónde se celebre. Es verdad que aquí, y en todos sitios, la feria es el recinto ferial, es la cabecera, donde se celebran los actos centrales y es donde están las atracciones y las casetas. Es así en todos sitios. Pero no solo hacemos feria en el ferial, también en la ciudad, donde hay actividades en el centro. Por ejemplo, el día de San Juan tenemos Gigantes y Cabezudos con la charanga, el concierto de la Banda Municipal en la plaza de España y la noche de los fuegos artificiales se traslada al parque del río. La feria no es del ferial, la feria es de Badajoz. Dentro de eso hay distintos espacios y cada cual decide dónde quiere ir, en qué momento y disfrutar de su feria.

"Muchos siguen intentando hacer una feria de día como existía hace 10 o 15 años, pero también el Casco Antiguo ha cambiado. Los bares que están abiertos ahora no son los que había entonces"

-Los hosteleros del Casco Antiguo vuelven a quejarse de que no tienen apoyo. En los últimos años se ha comprobado que el público se traslada al ferial.

-Pero cuando había más público en el centro el ayuntamiento no estaba haciendo nada que haya dejado de hacer. Hacía menos. De hecho ahora se publica un bando que les permite hacer determinadas cosas, las barras en la calle, está todo bien regulado y hay posibilidades para que se celebre la fiesta en el Casco Antiguo. Pero cada uno debe encargarse. De hecho hay hosteleros que están en el Casco Antiguo y en el ferial y apuestan por hacer feria en ambos sitios. Muchos siguen intentando hacer una feria de día como existía hace 10 o 15 años, pero también el Casco Antiguo ha cambiado. Los bares que están abiertos ahora no son los que había entonces. Casi todos han cerrado y ahora la gente sale de copas más en la zona del río. La ciudad cambia y las costumbres cambian y nuestra función no es decir a la gente lo que tiene que hacer o dónde tiene que salir.

-¿Ha abandonado la idea de que las casetas para colectivos?

-Lo intentamos pero no hubo demanda. Ahora mismo como está el ferial es muy complicado, porque son casetas portátiles que requieren una inversión inicial muy grande. Cuando lo intentamos fue porque había interés por parte de algunos colectivos, pero a la hora de la verdad, cuando vieron las posibilidades, desistieron y se quedaran desiertas. Hasta que yo no compruebe que hay de interés de verdad, preferimos que el ferial esté completo y que las casetas las coja quien puede hacerlo.

-Programa de conciertos: Empieza fuerte con la Oreja de Van Gogh.

-Entendíamos que era un buen atractivo para la ciudad. Sobre todo por la novedad de la vuelta de Amaia Montero.

"Cantores de Híspalis tiene su público, de determinada edad, que le gusta y lo asocia a la feria"

-Empieza fuerte y se desinfla.

-El segundo viernes tenemos un concierto que para mí es muy fuerte, el cierre de gira de Medina Azahara, un grupo que es historia de la música de España, que se retira ya para siempre de los escenarios y van a hacer su cierre de gira en Badajoz. Mejor broche de la feria no hay. Además, con un concierto gratuito para todos los públicos y habrá dos grupos locales tocando con ellos. Vamos a darle importancia. Va a ser un gran día. El segundo sábado tenemos a Cantores de Híspalis, que parece más flojo, pero tiene su público, de determinada edad, que le gusta y lo asocia a la feria. Siendo un sábado que ya el ferial tiene tirón, porque el segundo suele ser el más fuerte, tener una actividad en el ferial que no sea para ese público que revienta las casetas, porque nosotros siempre buscamos dar a la feria el valor de que pueda disfrutarla todo el mundo. Con conciertos potentes los dos sábados lo único que haríamos sería dificultar más los accesos y aforos. Así queda mejor. Complementados además con el espectáculo infantil del jueves, que lo hacemos coincidir con el Día del Niño.

-Ya no hay concierto tras los fuegos artificiales.

-Está el concierto de la Orquesta de Extremadura. Buscamos distintos espacios y acaparar todos los públicos posibles. Cuando terminan los fuegos todo el mundo va al ferial a la misma hora y siempre ha habido problemas de accesos esa noche.

-El cartel de la feria taurina no compete al ayuntamiento. Los aficionados están contentos, pero echan en falta más corridas. ¿El ayuntamiento puede hacer algo?

-La plaza de toros es de titularidad privada. No tenemos ninguna posibilidad de hacer nada, más allá de lo que hacemos: tener conversaciones con FIT Tauromaquia para que apuesten por Badajoz. No verán claro tener más eventos, son empresarios y manejan sus cuentas como estiman oportuno. Por lo menos hemos conseguido generar ese interés para que haya dos grandes corridas: una de rejones con las primeras figuras y otra con tres primeros espada.

-Es la última Feria de San Juan de la legislatura. No sabe si organizará la siguiente.

-La siguiente me tocará organizarla a mí también, porque se hace con mucho tiempo de antelación.

-¿Hacia dónde quiere que vaya la feria?

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-Querría seguir apostando por una feria en la que todo el mundo se encuentre a gusto, cada vez mejor, garantizando las medidas de seguridad, que para mí es lo más importante. Me encantaría tener más público en todos sitios para ofrecer más feria en todos los espacios posibles. Realmente en lo que estoy es en garantizar que siga creciendo en calidad, seguridad y que los espacios que ya tenemos vayan mejorando cada año.