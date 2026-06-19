Piden cambiar la franja sin ruido de la Feria de Badajoz por el calor extremo

La Feria de Badajoz vuelve a poner sobre la mesa un debate que afecta directamente a muchas familias: cómo hacer que una de las celebraciones más esperadas del año sea también una fiesta accesible, segura y respetuosa para todos. Una campaña ciudadana iniciada este jueves por la tarde solicita al Ayuntamiento de Badajoz que reconsidere el horario de la franja sin ruido prevista durante la feria. Por el momento, la petición suma 336 firmas.

La iniciativa parte de familias que valoran positivamente la existencia de este espacio adaptado, pensado especialmente para personas con hipersensibilidad sensorial, entre ellas niños y niñas con TEA. Sin embargo, advierten de que el horario actual (de 19.00 a 22.00 horas) coincide todavía con horas de mucho calor, en unas fechas en las que las temperaturas en Badajoz pueden acercarse o incluso superar los 40 grados.

Una medida inclusiva

El objetivo de la petición no es eliminar la franja sin ruido, sino mejorarla. Las familias recuerdan que el calor extremo puede convertirse en un obstáculo para quienes precisamente necesitan un entorno más tranquilo para poder disfrutar de la feria. En el caso de muchos menores con sensibilidad sensorial, la combinación de ruido, calor, aglomeraciones y estímulos puede provocar desregulación, malestar e incluso dolor.

"Una experiencia que podría ser preciosa se transforma en todo lo contrario", señalan en el texto de la campaña. Por ello, plantean que el ayuntamiento estudie alternativas, como trasladar la franja sin ruido a horario nocturno, cuando las temperaturas son más suaves y el paseo por el recinto ferial resulta más seguro y confortable para niños, mayores y familias.

Los promotores insisten en que la petición responde a una cuestión de lógica y bienestar: "Todos los niños deberían tener una bonita infancia, y qué menos que facilitarlo cuando está en nuestras manos", defienden. A su juicio, apoyar esta medida supone apostar por una Feria de Badajoz más inclusiva, accesible y segura para vecinos y visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz, la concejalía competente asegura que entiende y valora la petición realizada por las familias de niños y niñas con TEA, con quienes mantiene, afirma, "un diálogo permanente" para avanzar hacia unas fiestas cada vez más inclusivas.

El consistorio recuerda además que este año se ha ampliado el horario sin ruido de la feria, incorporando un día más y una hora adicional cada jornada, de forma que la medida se prolongará hasta las 22.00 horas. Desde la organización señalan que una feria de estas dimensiones obliga a compatibilizar necesidades muy distintas: las de las familias que solicitan espacios adaptados, las de los feriantes que desarrollan su actividad y las de los miles de ciudadanos que acuden al recinto.

El ayuntamiento defiende que las decisiones se adoptan buscando "el mayor equilibrio posible", aunque se compromete a seguir trabajando para mejorar la accesibilidad y la inclusión de las fiestas desde el diálogo.

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Dos niñas disfrutan de una de las atracciones del ferial durante la Feria de San Juan del año pasado. / Santi García

Mientras tanto, la recogida de firmas continúa abierta y sigue sumando apoyos. Las familias solo piden que la franja sin ruido sea, de verdad, una oportunidad para disfrutar. Que ningún niño se quede sin vivir la feria por el calor o por un horario que no se adapta a sus necesidades.