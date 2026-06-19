Detenidas tres personas en Badajoz por introducir armas coincidiendo con los últimos episodios violentos

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres y una mujer el pasado día 11 de junio por su presunta autoría de un delito de tráfico y depósito de armas prohibidas. Este operativo, que ha sido en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura, utilizaban un entramado en el que hacían uso de empresas de paquetería, aportando identidades y empresa ficticias.

La investigación se inició el pasado mes de mayo por parte de agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, concretamente el grupo tercero, quienes recibieron informaciones de un entramado, en el que dos personas de la localidad estarían introduciendo armas de fuego en Badajoz, coincidiendo estos extremos con la proliferación de episodios violentos sucedidos en los últimos meses.

En una primera parte de esta investigación se llevaron a cabo diferentes gestiones, vigilancias discretas y seguimientos, con el fin de localizar e identificar a los presuntos responsables de este entramado. Así, los investigadores descubrieron que la posible forma de introducción de las armas se estaría realizando a través de empresas de paquetería, aprovechando que miembros de esta organización eran responsables de una de estas sociedades. Además, se estaría utilizando a otras empresas para recibir paquetes. En ese momento los investigadores solicitaron colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura.

Desde ese instante, ambas instituciones crearon un grupo multidisciplinar, continuando de forma conjunta con la denominada operación ‘Alcántara’.

‘Modus operandi’

Las investigaciones determinaron el ‘modus operandi’ utilizado por el entramado, que aportaban datos de identidad y empresas ficticias, direcciones de entrega erróneas y teléfonos a nombre de terceros como medida de seguridad, para evitar las posibles acciones policiales y la supuesta imposibilidad de relacionar estos paquetes con los investigados.

La recepción de los paquetes se llevaba a cabo siempre en lugares previamente elegidos de la vía pública, para facilitar la adopción de medidas de seguridad. Posteriormente, eran trasladados hasta el almacén de paquetería donde trabajaban miembros de la organización, y allí se mezclaban con otros paquetes para el posterior traslado, con cierta seguridad, a domicilios de la organización ya que los sospechosos aparentaban ser repartidores convencionales.

Arma incautada en la Operación Alcántara. / Cedida

Primeras intervenciones y registros posteriores

Con la información necesaria, el pasado día 11 de junio se detectó un envío sospechoso, por lo que los investigadores del equipo multidisciplinar, establecieron un dispositivo de vigilancia y observaron al principal investigado haciéndose cargo del paquete. En ese momento, los investigadores procedieron a su interceptación y localizaron en el interior del envío un subfusil dotado de culata retráctil del calibre 9 milímetros parabellum, un arma corta del calibre 380, un cargador cilíndrico de alta capacidad y un silenciador, procediendo a la inmediata detención del receptor del envío por la presunta autoría de un delito de tráfico y depósito de armas.

Al mismo tiempo, otros miembros del equipo multidisciplinar, que custodiaban los domicilios de los investigados y el almacén de reparto, con la preceptiva Autorización Judicial, llevaron a cabo una entrada y registro de estos inmuebles de forma simultánea, donde intervinieron siete pistolas, un silenciador, 4.610 euros y 3.355 euros en billetes presuntamente falsos.

Armas manipuladas

Todas las armas intervenidas presentaban manipulaciones, tanto en números de serie, que se encontraban borrados, como en elementos añadidos. Estas modificaciones suponen la consiguiente prohibición de su venta y comercialización, según la legislación vigente en España.

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La Unidad Operativa de Extremadura de Vigilancia Aduanera continúa llevando a cabo investigaciones económico-patrimoniales de apoyo a la investigación del presunto tráfico de armas descubierto. Los detenidos, dos hombres de 30 y 46 años de edad y una mujer de 46 años, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, decretando el ingreso en prisión del principal investigado.