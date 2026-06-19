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La Policía Nacional investiga un posible robo con fuerza en el Rectorado de la Universidad de Extremadura en Badajoz
El servicio de vigilancia del edificio alertó de que alguien podría haber accedido al inmueble ayer sobre las 23.30 horas
La Policía Nacional investiga un posible robo con fuerza registrado en la noche de ayer en el edificio del Rectorado de la Universidad de Extremadura, en Badajoz.
Según han informado fuentes policiales a este diario, sobre las 23.30 horas de ayer jueves, el servicio de vigilancia de la universidad alertó de que alguien podría haber accedido a la fuerza al inmueble.
Tras el aviso, agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato al lugar. Allí comprobaron que había indicios compatibles con un posible robo con fuerza.
Por el momento, se desconoce si los responsables lograron sustraer algún objeto o documentación. Además, cabe destacar que no consta denuncia por estos hechos.
La Policía Científica y la Policía Judicial se han hecho cargo del resto de actuaciones y han iniciado una investigación con el fin de esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.
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