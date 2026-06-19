Los Premios Grada reconocen en Badajoz la innovación, la solidaridad y el talento extremeños

Emoción, música en directo y reconocimiento a proyectos, entidades y trayectorias vinculadas a la inclusión, la innovación y la solidaridad en Extremadura. Así fue anoche la entrega de los Premios Grada en el Palacio de Congresos de Badajoz.

Organizada por la Fundación Primera Fila, la velada estuvo presentada por José Vicente Moirón, María Ortiz y Javier Mendoza, con dirección artística de Óscar Elías, y arrancó con la Iberian Big Band, dirigida por Hugo Díaz. Durante la gala se fueron sucediendo las actuaciones de Jesús Ortega, Míriam Cantero y Rodrigo Fernández, Manuela Sánchez, Claudia Padilla y el humorista Carlos Gata.

Para lograr una velada lo más emotiva posible se contó con la audiodescripción del escenario por parte de José Vicente Moirón al inicio de la gala, Míriam Gallardo signando desde el escenario y el soporte técnico de Audiosigno para personas con discapacidad auditiva.

Los premiados

El Premio Grada a la Innovación Social fue para AsoPMR, por Spot4Dis, una solución tecnológica de accesibilidad pensada para mejorar la autonomía de las personas con movilidad reducida. La aplicación permite localizar y utilizar plazas de aparcamiento reservadas combinando geolocalización, información, participación ciudadana e inteligencia artificial, y ha nacido como evolución de Park4Dis, con presencia ya en varias ciudades y una conexión directa con Badajoz como una de sus ciudades piloto. Entregó el galardón el director territorial de Castilla-La Mancha y Extremadura de CaixaBank, Juan Luis Vidal.

El Premio Grada a la Sostenibilidad Rural recayó en Wazo Coop, una cooperativa extremeña de iniciativa social sin ánimo de lucro con sede en Valdefuentes, cuyo trabajo impulsa proyectos ligados a la economía social, la cultura y las industrias creativas en el medio rural. Su labor busca fijar población, abrir oportunidades y demostrar que la innovación también nace lejos de los grandes centros urbanos. El reconocimiento fue entregado por el gerente de Cocedero de Mariscos La Mar, Pedro Martínez.

En el apartado de Emprendimiento, Jesús Ortega fue distinguido por una trayectoria que lo ha convertido en referente del flamenco hecho en Extremadura. Bailaor, creador y emprendedor cultural, ha impulsado en Badajoz un centro pionero de formación y artes escénicas con el que mantiene vivo el flamenco, lo proyecta hacia el futuro y sitúa a la región en el mapa mundial de esta disciplina. El premio le fue entregado por la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García, y el propio Jesús Ortega ofreció una actuación en la que involucró a la gran Cristina Hoyos, que asistió a la gala por su acompañamiento durante toda su carrera artística.

En la categoría de Mejor apuesta tecnológica el premio recayó en Google Iberia por su impulso a la inteligencia artificial, la formación digital, la colaboración público-privada y el apoyo a proyectos con impacto social. La entrega corrió a cargo de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Raquel Pastor, y fue recogido por la directora de Comunicación para España, Portugal y Grecia de Google, Anaïs Pérez.

El Premio Grada a la Empresa fue para Víctor Madera y Obdulia Fernández, por su trayectoria empresarial ligada a Vestige Collection y a una visión que combina inversión, patrimonio y desarrollo para Extremadura. El premio lo entregó el director general de Gas Extremadura, Raúl Regodón.

El Premio Grada ‘EmbajadorEx’ distinguió a Guadalupe Sabio, nacida en Badajoz y considerada una de las científicas extremeñas con mayor proyección internacional. Doctora en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, su investigación ha abierto caminos en el estudio de la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y ha llevado el nombre de Extremadura a la primera línea de la ciencia mundial. El reconocimiento fue entregado por el presidente de Fundación Caja Badajoz, Francisco Lamoneda.

Campeón del mundo

La gala continuó con el Premio Grada al Deporte, que fue para el cacereño Guillermo Gracia, uno de los grandes referentes del deporte adaptado extremeño, campeón del mundo y plusmarquista internacional, cuyo ejemplo trasciende las medallas y simboliza esfuerzo, disciplina y superación y que protagonizó uno de los discursos más emotivos de la noche. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, fue el encargado de entregarle el galardón.

En la categoría de Ocio el reconocimiento fue para las Festas do Povo de la localidad rayana de Campomayor, una de las celebraciones populares más singulares de la Península Ibérica, convertida en un inmenso jardín de flores de papel y símbolo de creatividad colectiva, orgullo y tradición compartida. La diputada de Innovación de la Diputación de Badajoz, Francisca Silva, entregó el premio al presidente de la Comisión organizadora, Joao Manuel Rui Nabeiro.

El Premio Grada a la Cultura distinguió a la Asociación de Paladines de La Encamisá de Torrejoncillo, por su labor en la conservación de una de las celebraciones más intensas y emotivas de Extremadura, fiesta de Interés Turístico Regional y expresión viva del patrimonio emocional de la región. La vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz, hizo entrega del premio a Gustavo Rodríguez en representación de la entidad.

Antes de entregarse el premio que concede Fundación Primera Fila su presidente, José Antonio Lagar, tomó la palabra para reivindicar la importancia de dar voz a quienes durante demasiado tiempo no la han tenido; también recordó que tanto Grada como Fundación Primera Fila trabajan para contar la actualidad de Extremadura “incluyendo a todos”, para demostrar que las buenas noticias existen, y para impulsar proyectos como TheraCenter, Cultura Accesible y Sostenible o 3VA, una iniciativa de comunicación basada en inteligencia artificial que aspira a mejorar la vida de personas con ELA, parálisis cerebral o trastornos neurológicos que afectan al habla.

Premio a 'Los Emilios'

A continuación recibieron el premio de Fundación Primera Fila Emilio Vázquez y Emilio Jiménez, una dupla decisiva en el impulso y la consolidación de Fundación Caja Badajoz a lo largo de más de una década. Su trabajo conjunto ha estado ligado a una obra social centrada en la cultura, la memoria, la inclusión y el compromiso con Badajoz y Extremadura. El galardón fue entregado por Amelia Nabeiro en representación de Delta Cafés y Miguel Ángel Tobías, anterior premiado con este galardón en 2025.

El Premio Grada a la Integración reconoció la trayectoria de Apnaba, asociación nacida en 1990 para mejorar la calidad de vida y defender los derechos de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias, convertida hoy en referencia por su trabajo integral y su innovación en el acompañamiento. El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, fue el encargado de entregarlo a Román Robles.

La velada concluyó con el Premio ‘Trayectoria’ en reconocimiento a Alfonso Gallardo Díaz, una de las figuras empresariales más influyentes de la Extremadura contemporánea. Fundador del Grupo Gallardo Balboa y artífice de Siderúrgica Balboa, levantó en su tierra un proyecto industrial de gran alcance que generó empleo, riqueza y autoestima en una región poco acostumbrada a grandes apuestas fabriles. Una indisposición de última hora le impidió recibir el galardón personalmente, y el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, y la directora de la revista Grada, Anuncia Maján, le entregaron el reconocimiento en su nombre a su colaborador durante tantos años, Manuel Calzado.

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La gala de los Premios Grada, además de reconocer personas, trayectorias y proyectos que merecen ser puestas en valor, volvió a funcionar como escaparate del tejido social extremeño y como punto de encuentro para empresas, organizaciones del tercer sector e instituciones que sostienen los proyectos de Fundación Primera Fila.