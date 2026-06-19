Emilio Vázquez rescata la memoria colectiva con 'El practicante'

La Fundación CB, en colaboración con la Unión de Bibliófilos Extremeños, presenta la obra 'El practicante', escrita por Emilio Vázquez Guerrero. La cita se celebrará hoy, en una jornada imperdible para los amantes de la lectura y la historia extremeña. Tendrá lugar en la sede de la Unión de Bibliófilo Extremeños a las 19.00 horas y está pensada para todos los públicos.

Este evento se enmarca dentro de un ambicioso y necesario proyecto conjunto cuyo principal objetivo es recuperar, poner en valor y difundir publicaciones antiguas editadas originalmente por la propia entidad, rescatando así pedazos fundamentales de la memoria e historia local.

Lejos de presentarse como un frío ensayo académico, 'El practicante' se descubre ante el lector como una obra profundamente humana y emotiva. Las páginas de este libro recogen el testimonio vivo y coral de un grupo de personas corrientes que compartieron un destino común: asistir en primera persona a un acontecimiento histórico de enorme trascendencia, condicionados simplemente por haber nacido en una fecha y un lugar geográfico muy concretos.

El propio autor, ha querido desmarcarse de las corrientes historiográficas tradicionales al matizar que esta obra no pretende ser un relato más sobre la Guerra Civil española. Consciente de que dicho trágico periodo ya ha sido ampliamente analizado por especialistas con el máximo rigor metodológico, el propósito del escritor es completamente diferente. Su intención no es sentar cátedra ni condicionar con conclusiones sesgadas la visión de las generaciones que no llegaron a vivir aquellos convulsos años.

En palabras del autor, el libro busca plasmar la crudeza y la realidad desde el prisma de la gente común: "Lo que he querido contarte es mi guerra, vuestra guerra, nuestra guerra. Esa guerra de unas personas corrientes que se vieron arrastradas por un vendaval de odios, venganzas y ambiciones".

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Una mirada introspectiva sobre cómo aquellos sucesos dejaron huella imborrable en el espacio, obligándolos a convivir con las consecuencias -"para bien o para mal"- de los actos de los que les precedieron.