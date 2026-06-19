Estos son todos los planes del fin de semana en Badajoz

Badajoz afronta un fin de semana cargado de propuestas culturales y festivas con la feria de San Juan como verdadera protagonista. La programación reúne desde este viernes hasta el sábado actividades para todos los públicos, desde conciertos y espectáculos familiares hasta exposiciones, teatro, literatura, flamenco, fútbol y planes en el Casco Antiguo.

Entre las primeras citas de hoy viernes destaca la presentación del libro 'El practicante', de Emilio Vázquez, que tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede de la UBEx. Poco después, de 19.30 a 21.00 horas, el Casco Antiguo acogerá la actuación de Batala Badajoz dentro del programa 'Vive la feria en el Casco Antiguo'.

Además, el recinto ferial concentra buena parte de la actividad de esta jornada. A las 20.30 horas está previsto el espectáculo del Gran Circo Alaska, con Las Guerreras K-POP, mientras que a las 22.30 horas se celebrará la inauguración oficial del alumbrado extraordinario de San Juan 2026, aunque, este año, sin fuegos artificiales debido al riesgo de incendios. También hoy el teatro López de Ayala recibirá a las 21.00 horas el espectáculo 'Monólogos All Star'.

Sábado y domingo

El sábado será una de las jornadas más intensas del fin de semana. En la zona del Casco Antiguo se celebrará el Rastro de Antigüedades y Artesanía, de 10.00 a 14.00 horas, una cita que este mes ha decidido cambiar de fecha con motivo de la programación de la feria de San Juan. También durante la mañana la plaza Alta acogerá de 11.00 a 14.00 horas la actividad 'Vive la feria en el Casco Antiguo: Puro Flamenco'.

La programación del sábado continuará por la tarde, a las 18.00 horas, con la charla 'La huella LGTBI en la literatura de fantasía. De Tolkien a la actualidad', prevista en la biblioteca Bartolomé J. Gallardo.

Ya por la noche encontramos varias opciones destacadas. Comenzando por el fútbol, el CD Badajoz disputará a las 20.00 horas su partido de ascenso a Segunda RFEF frente al CD Cuarte de Huerva, en Aragón, por lo que el ayuntamiento ha instalado varias pantallas en el Viejo Vivero para que así los aficionados puedan disfrutar del encuentro.

Más tarde, a las 20.30 horas, volverá el Gran Circo Alaska al recinto ferial y, como plato fuerte de la jornada, La Oreja de Van Gogh ofrecerá su esperado concierto a las 22.00 horas en el auditorio del recinto ferial dentro de su gira 'Tantas cosas que contar. Tour 2026'.

Para el domingo se mantiene la actividad cultural y familiar. El Gran Circo Alaska ofrecerá dos pases en el Recinto Ferial: uno por la mañana, de 11.00 a 13.30 horas, y otro por la noche, de 20.30 a 22.30 horas.

Noticias relacionadas

Finalmente, la música también tendrá protagonismo en la jornada dominical con el concierto de clausura del curso de dirección de la Banda Municipal de Música de Badajoz, que se celebrará a las 20.00 horas en el López de Ayala.