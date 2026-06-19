El teatro López de Ayala de Badajoz propone una noche de humor con los 'Monólogos All Star'

El teatro López de Ayala de Badajoz propone para este viernes una noche de humor con los 'Monólogos All Star' (21.00 horas).

Raúl Massana, Abraham Martín, José Campoy, Chely Capitán, Rubén García y Eva y Qué se suben al escenario en un espectáculo de comedia en vivo, para abordar situaciones de la vida diaria, las relaciones personales, las diferencias generacionales y las costumbres sociales contemporáneas, analizadas desde la perspectiva particular de cada uno de los cómicos.

El show, de Unarisamas Producciones, está recomendado para espectadores de a partir de 14 años, y las localidades tienen un precio único de 20 euros.

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La productora informa que puede haber cambios de última hora en el elenco, que no dan derecho a la devolución de la entrada.