Los animalistas censuran el palco infantil de la feria taurina de Badajoz

La Fundación Franz Weber y el partido animalista PACMA han vuelto a censurar el palco infantil con el que cuenta la feria taurina de Badajoz, en el que los menores, además de asistir a los festejos, recibirán explicaciones didácticas de la lidia.

A través de un comunicado, la fundación ha pedido una reflexión al Ayuntamiento de Badajoz, la diputación pacense y a la Junta de Extremadura como administraciones que aparecen en el cartel promocional de esta actividad, que, a su juicio, "incentiva el acceso de menores de muy corta edad a una práctica de evidente, reconocida y explícita violencia", según recoge Efe.

En este sentido, recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas mostró en febrero de este año su preocupación por la participación de menores en festivales taurinos en España y urgió al país a "fijar sin excepción" una edad mínima de 18 años para asistir a festejos y escuelas relacionadas con la tauromaquia e instó al Estado español y las comunidades autónomas a llevar a cabo acciones de sensibilización "sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros".

Por su parte, PACMA ha pedido que se elimine el palco infantil, que también funciona en otras plazas de toros del país, como Valencia o Salamanca, y ha abogado por "enseñar a los niños a cuidar y proteger a los animales, no a darles una muerte sangrienta y dolorosa".

Con monitores

Al palco infantil de la feria taurina de Badajoz pueden acceder niños de entre 5 y 12 años, donde los monitores les ofrecerán explicaciones adaptadas a su edad sobre lo que ocurre en el coso. Entre faena y faena, los menores participarán en actividades y juegos, según explicaron desde Fusión Internacional por la Tauromaquia, responsable de la gestión del coso pacense, que este año tiene como principales figuras anunciadas a Morante de la Puebla y Alejandro Talavante.

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Según la empresa, esta actividad permite acercar el mundo del toro a los más jóvenes de una forma "didáctica, segura y divertida" y supone "una experiencia única" para ellos.