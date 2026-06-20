La feria ya ilumina Badajoz

Con el encendido de la portada del recinto ferial de Caya, Badajoz dio anoche el pistoletazo a 10 días de feria.

Por delante quedan 9 días de fiesta, los primeros con el calor como acompañante inseparable. Este fin de semana se superarán los 40 grados y las previsiones anuncian hasta 44 el martes.

El alcalde, Ignacio Gragera, ayudado por un numeroso grupo de niños, cumplió con la tradición de presionar el botón para iluminar la portada del recinto ferial, una réplica de puerta de Palmas. En el acto estuvo acompañado por gran parte de la corporación municipal.

La Asociación de Coros y Danzas de Badajoz puso música y baile extremeños a la inauguración, que se quedó sin fuegos artificiales por el riesgo de incendio.

Fotogalería | Badajoz enciende su feria / Jesús G. Hinchado

Los fuegos de San Juan

El espectáculo de la víspera de San Juan aún está en el aire pendiente de las previsiones de la Aemet para la jornada del 23 de junio. Este sábado se sabrá si finalmente pueden lanzarse desde el puente de Palmas o no.

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Anoche ya hubo ambiente en el real, pero será hoy cuando la afluencia será masiva al ferial de Caya, donde la Oreja de Van Gogh abre la programación de conciertos en el auditorio.