Los fuegos artificiales de la feria de Badajoz, aún pendientes de las previsiones de la Aemet

No pinta bien, pero, a la espera de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aún no se ha descartado por completo que Badajoz disfrute un año más de sus tradicionales fuegos artificiales la víspera de San Juan, una de las noches grandes de su feria.

La Aemet ha publicado el índice de riesgo de incendios forestales hasta el día 22, pero no la predicción del 23 de junio. Hoy y mañana, el riesgo es extremo y el lunes, muy alto.

En el Ayuntamiento de Badajoz están pendientes de conocer la previsión del martes para comunicar oficialmente si el espectáculo pirotécnico en el entorno del río Guadiana se podrá repetir o no. No será hoy cuando lo haga. Ya se tuvieron que cancelar los fuegos artificiales en la inauguración de la feria este viernes por el peligro de incendio.

El espectáculo pirotécnico la noche previa a San Juan congrega a miles de pacenses cada año en torno al río y desde se recuperó el paseo de la margen derecha la afluencia ha sido aún mayor. Otro acicate es el concierto que la Orquesta de Extremadura ofrece antes de los fuegos artificiales. El primero fue en 2022 y debido al la gran acogida se ha mantenido desde entonces.

Hay grupos de amigos y familias enteras que esa noche se instalan con mantas, sillas y viandas en el parque para ver iluminarse el cielo. Esto va camino también de convertirse en otra tradición.

Fuegos artificiales en el entorno del río en una edición anterior de la Feria de San Juan de Badajoz. / S. GARCÍA

El año pasado se retrasaron a causa de un incendio en un bar de Cerro Gordo, que obligó a todos los bomberos disponibles a acudir al lugar.

Sobre que la Feria de Badajoz se quede sin fuegos artificiales las opiniones son diversas. Hay quienes consideran que es una medida exagerada, porque nunca se han producido incendios debido al entorno desde el que se lanzan, junto al río y en una zona sin pastos secos, y otros que creen que vale más prevenir que curar y que por encima de todo está la seguridad.

Frente a lo que cada uno pueda pensar está la norma regional que limita las actividades en época de riesgo alto de incendios -en Extremadura comenzó el pasado 1 de junio y se prolongará hasta el 15 de octubre-, que este año ha introducido algunos cambios y no contempla excepciones: en riesgo alto o extremo no podrá lanzarse ningún tipo de material pirotécnico.

Cada ayuntamiento tiene que consultar la página del Infoex, donde se publican cada día, el anterior y el posterior, la información. La escala de la Agencia de Meteorología es la que marca el nivel en el que se encuentra cada territorio.

Drones

Por su parte, el grupo municipal socialista ha criticado que el Ayuntamiento de Badajoz no tenga un "plan B" en caso de que el espectáculo pirotécnico tenga que cancelarse y su portavoz, Silvia González, ha propuesto que se sustituya por otro con drones. "Sería una apuesta innovadora que nos haría referentes en toda Extremadura", ha señalado a través de sus redes sociales.

Además, ha defendido que esta alternativa tendría "un valor añadido": permitir que las personas con espectro del trastorno autista, TDAH o especial sensibilidad al ruido pudieran disfrutar como el resto. También, según González, saldrían ganando los animales, a quienes los fuegos artificiales afectan negativamente.

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"El cielo de Badajoz seguiría brillando, pero para toda la ciudadanía, y sin tener que cruzar los dedos para saber si se pueden lanzar o no", ha dicho.