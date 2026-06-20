Un hombre de 41 años, trasladado al hospital tras salirse de la vía con una moto en Badajoz

Un hombre de 41 años ha resultado herido de carácter menos grave tras salirse de la vía en la BA-020, la carretera que une Badajoz con Campo Maior. El suceso se ha producido en torno a las 16.00 horas de este sábado a 50 metros de la frontera portuguesa.

El hombre presenta una fractura costal, heridas en las manos y abrasiones múltiples y ha sido ya trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

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Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil, según han informado fuentes del 112 Extremadura.