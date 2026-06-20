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Un hombre de 41 años, trasladado al hospital tras salirse de la vía con una moto en Badajoz

El suceso se ha producido en torno a las 16.00 horas de este sábado a 50 metros de la frontera portuguesa

Hospital Universitario de Badajoz.

Hospital Universitario de Badajoz. / Efe

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un hombre de 41 años ha resultado herido de carácter menos grave tras salirse de la vía en la BA-020, la carretera que une Badajoz con Campo Maior. El suceso se ha producido en torno a las 16.00 horas de este sábado a 50 metros de la frontera portuguesa.

El hombre presenta una fractura costal, heridas en las manos y abrasiones múltiples y ha sido ya trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

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Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil, según han informado fuentes del 112 Extremadura.

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