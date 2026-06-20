San Juan 2026
La primera noche de la feria de Badajoz acaba sin incidencias graves
Cruz Roja prestó media docena de asistencias, ninguna de ellas de gravedad
Noche tranquila en lo que se refiere a incidencias en la jornada inaugural de la Feria de San Juan de Badajoz.
El dispositivo especial desplegado por Cruz Roja en el recinto de Caya prestó media docena de asistencias, todas de carácter leve, entre ellas a una persona que presentaba intoxicación por consumo de alcohol.
El resto fueron por heridas accidentales (3), un traumatismo y otra patología, según el parte de Cruz Roja.
En ningún caso fue necesario derivar a los pacientes a un centro hospitalario.
Para esta primera jornada, Cruz Roja movilizó dos ambulancias, un vehículo de intervención rápida, además del puesto médico fijo del recinto ferial. El dispositivo contó con 14 voluntarios.
Este sábado, uno de los días grandes de la feria de Badajoz en cuanto afluencia de público, el operativo de emergencias se reforzará significativamente.
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