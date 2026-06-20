El voluntariado joven de Cáritas Mérida-Badajoz inicia un proyecto para combatir la soledad no deseada entre los mayores

El voluntariado joven de Cáritas Mérida-Badajoz acaba de iniciar un proyecto intergeneracional con la residencia DomusVi, y junto de Badajoz a la Cáritas Parroquial de San Fernando y Santa Isabel, para combatir la soledad no deseada entre los mayores. El objetivo es impulsar acciones de acompañamiento, fortalecer las redes de apoyo comunitario y fomentar el compromiso solidario y el aprendizaje mutuo entre generaciones.

La primera acción se ha llevado a cabo hace solo unos días, cuando ocho jóvenes de entre 15 y 24 años visitaron por primera vez la residencia de mayores DomusVi, donde el personal del centro les enseñó las instalaciones, les presentó a los residentes y se familiarizaron con el funcionamiento de su actividad diaria y sus talleres y actividades cotidianas.

"Nos está dando la oportunidad de acompañar a personas mayores en una etapa muy importante de su vida. Confío en que este proyecto nos ayude a crear vínculos reales entre generaciones", señala Santiago González, uno de los voluntarios.

"Nos está dando la oportunidad de acompañar a personas mayores en una etapa muy importante de su vida" Santiago González, voluntario

El proyecto, según explica Cáritas Mérida-Badajoz, partió del grupo de voluntariado joven, que propuso llevar a cabo una experiencia de acompañamiento a personas mayores. Las voluntarias de la Cáritas Parroquial de San Fernando y Santa Isabel se sumaron desde el principio a la idea, aportando años de trabajo directo con este colectivo en la comunidad. Su conocimiento de las necesidades reales y su trayectoria de acompañamiento fueron "determinantes" para dar forma a la iniciativa.

Trabajo codo a codo

Así, durante todo el curso, ambos grupos han trabajado codo a codo: identificando necesidades, planificando actividades y definiendo cómo materializarlas. Esta colaboración, según destaca la oenegé, ha permitido integrar la energía y la motivación del voluntariado joven con la experiencia acumulada de quienes llevan años acompañando a personas mayores en la parroquia.

"Ha sido un primer paso muy ilusionante. En septiembre continuaremos avanzando de una forma más consolidada, poniendo en marcha las actividades que hemos ido diseñando a lo largo del curso", señala Saray Pizarro, técnica del equipo de voluntariado joven de Cáritas.

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Papel "clave"

En Cáritas defienden que la juventud tiene "un papel fundamental" en la construcción de una sociedad más justa: porque su mirada, su compromiso y su capacidad para generar vínculos auténticos son "clave" para tejer comunidad. “Porque en Cáritas acompañar no es solo dar, sino que también compartir el camino y construir, en comunidad, y abrir nuevas posibilidades”, asegura Pizarro.