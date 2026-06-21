Badajoz se moviliza contra el cierre definitivo del cine Conquistadores con una recogida que suma 3.290 firmas

Badajoz se resiste a perder uno de sus cines. La campaña, impulsada por Juan José de Pedro a través de la plataforma Change.org, suma ya 3.290 firmas en defensa de uno de los espacios culturales más reconocidos de la ciudad. La recogida de apoyos nace ante el anunciado cierre definitivo de las salas, previsto para el próximo 28 de junio, una fecha que muchos extremeños viven como el final de una etapa marcada por casi tres décadas de películas, encuentros, cumpleaños, estrenos y recuerdos.

El cine ha sido durante cerca de 30 años mucho más que un complejo de salas. Para varias generaciones ha representado un punto de encuentro, un lugar de ocio familiar y juvenil, y una referencia cultural en la vida cotidiana de la ciudad. La amenaza de cierre ha despertado una respuesta ciudadana que apela no solo a la nostalgia, sino también a la necesidad de preservar espacios culturales propios frente a la pérdida de identidad urbana.

Los impulsores de la petición recuerdan que el cine ha enriquecido la oferta cultural de la ciudad con una programación cinematográfica estable y accesible. También subrayan que su desaparición supondría una pérdida especialmente dolorosa si se tiene en cuenta que, durante la pandemia, el complejo acometió una profunda reforma de sus instalaciones y salas.

"Perderlo sería como arrancar un trozo de nuestra memoria colectiva", recoge el texto de la campaña, que llama a las autoridades locales, a la empresa y a la ciudadanía a buscar soluciones que permitan mantener abierto este espacio.

La campaña insiste en que el cierre no debe entenderse únicamente como una decisión empresarial, sino como un asunto que afecta al futuro cultural y social de Badajoz. Sus defensores alertan, además, del impacto económico que podría tener la clausura: pérdida de empleos, menor actividad en la zona y debilitamiento de una oferta de ocio que durante años ha dado vida al entorno.

Testimonios de apoyo

"Es el cine de la infancia de todos nosotros. Donde hemos celebrado cumpleaños y quedadas con amigos", señala una de las personas que apoya la petición. "Badajoz no es El Faro", dice otra firmante en referencia al temor a que el ocio de la ciudad quede cada vez más concentrado en grandes superficies y centros comerciales.

"No es solo por los puestos de trabajo, no es solo por la vida del barrio, ni tan siquiera por la historia. Es por tener una alternativa cultural en la ciudad", apunta otro comentario.

Otra de las personas que respaldan la campaña denuncia la pérdida progresiva de espacios culturales y reclama que se escuche más a la ciudadanía antes de tomar decisiones que afectan al patrimonio común. La firmante anima a apoyar la petición porque, sostiene, "todos somos la fuerza" y la unión vecinal puede ayudar a frenar su desaparición.

Según publicó La Crónica de Badajoz, los propios trabajadores admiten que las salas de cine viven una etapa difícil, condicionada por el crecimiento de las plataformas de streaming y por una nueva forma de consumir películas. Uno de ellos defendía, no obstante, que en Badajoz hay público suficiente para mantener dos cines, aunque reconocía que muchos espectadores han sustituido la gran pantalla por los estrenos en casa.

Con 3.290 firmas recogidas, la iniciativa continúa llamando a la participación ciudadana para intentar frenar el cierre del MK2 Conquistadores de Badajoz. Sus promotores piden compartir la petición y sumar apoyos para que la voz de la ciudadanía sea escuchada antes del 28 de junio.