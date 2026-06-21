Badajoz presume de arte flamenco en Londres de la mano de la diputación

Badajoz presume de flamenco en Londres. Los cantaores Esther Merino y Francisco Escudero, 'El Perrete', presentaron este sábado por la noche sus espectáculos en el prestigioso Sadler’s Wells Theatre, uno de los grandes escenarios europeos dedicados a la danza y las artes escénicas.

El Perrete durante su actuación en el teatro londinense. / LA CRÓNICA

Sus actuaciones se enmarcan en el proyecto ‘Pasión por el Flamenco Sin Frontera’, una iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz para proyectar internacionalmente el talento flamenco nacido y desarrollado en la provincia. La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, y el diputado de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, acompañaron a los artistas en esta importante cita.

La primera en subirse al escenario fue Esther Merino, con ‘En tierra de hombres’, una propuesta que reivindica la fuerza expresiva del flamenco desde la autenticidad, la raíz y la personalidad artística de una de las grandes voces de la provincia. Al final del espectáculo, la propia cantaora se mostraba sorprendida por la respuesta del público: “La reacción del público ha sido brutal”.

Por su parte, ‘El Perrete’, presentó el espectáculo ‘Luz de Guía’, una muestra del cante flamenco más profundo y del legado que continúa transmitiéndose entre generaciones.

"Es un orgullo porque supone llevar el nombre de la provincia de Badajoz y de Extremadura a un escenario internacional”, asegura la presidenta de la diputación, quien señaló que el objetivo de la institución provincial es “que se conozca el talento que tenemos en nuestra provincia, que es muchísimo”: "El flamenco es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura y queremos que traspase fronteras”, añadió.

"El flamenco es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura y queremos que traspase fronteras” Raquel del Puerto — Presidenta de la Diputación de Badajoz

La presencia de la Diputación de Badajoz en Londres, según fuentes de la institución provincial, responde precisamente a ese reto. Fue con este objetivo con el que nació el proyecto ‘Pasión por el Flamenco Sin Frontera’: para que el flamenco que se crea y se vive en los pueblos de Badajoz sea conocido, reconocido y valorado también en los grandes circuitos culturales internacionales.

Ricardo Cabezas, Esther Merino, Raquel del Puerto y Francisco Escudero, 'El Perrete'. / LA CRÓNICA

'Pasión por el Flamenco' es el programa propio itinerante de la Diputación, más extendido y consolidado en la provincia. "Más de 10 años siendo la única institución extremeña que descubre el talento de la tierra y destaca la trayectoria de los y las más destacadas", pone en valor la diputación pacense.

El salto llegó el pasado año gracias a la "ambición" de la institución, que apostó por conseguir un espacio en carteles que hasta ahora solo ocupaban otros territorios del flamenco español. "Desde Mont de Marsan el mundo supo que existe el flamenco en Extremadura y para que esto se sostenga, la diputación ha invertido en el proyecto privado más importante en el mundo sobre flamenco (junto al de Nuevo York): el de Londres", explican las mismas fuentes.

Los artistas van rotando, en consonancia con la itinerancia de todos los conciertos provinciales que salen adelante en colaboración con las peñas de los pueblos.

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"Apuesta estratégica"

La Diputación de Badajoz recuerda que desde hace años mantiene una "apuesta estratégica" por el flamenco, no solo a través de la programación cultural, sino también desde la formación y la preservación del patrimonio flamenco. Así, a iniciativas consolidadas como el Festival Porrina de Badajoz o Pasión por el Flamenco, se suma el impulso académico a través del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez, pionero en Extremadura al incorporar el cante y la guitarra flamenca como enseñanzas estables.