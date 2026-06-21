Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria

No habrá fuegos artificiales la víspera de San Juan en Badajoz. La previsión de riesgo extremo de incendios forestales para la jornada del martes lo impide. No obstante, a la espera de las nuevas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ayuntamiento se plantea la posibilidad de que el espectáculo pirotécnico se pueda celebrar el 24 de junio u otro día de la semana que aún queda de feria.

Este lunes se tomará la decisión, según ha avanzado el concejal de Festejos, José Antonio Casablanca, que ha asegurado que ya ha hablado con la empresa pirotécnica y no hay ningún problema por su parte para retrasar el lanzamiento de los fuegos artificiales.

De este modo, la feria de Badajoz no se quedaría sin uno de los actos más tradicionales, que cada año reúne a miles de pacenses a ambas márgenes del río para ver cómo se ilumina el cielo sobre el Guadiana.

La Aemet ha publicado este domingo el índice de riesgo de incendios forestales en Extremadura para el 23 de junio, que en el término municipal de Badajoz es extremo durante esa jornada. La norma de la Junta de Extremadura que regula las actividades en época alta de fuegos, tras los cambios que se han introducido este año, no hace excepciones y si el riesgo es extremo o muy alto queda prohibido cualquier lanzamiento de material pirotécnico.

El concejal entiende la decepción de muchos vecinos porque los fuegos artificiales no se puedan celebrar la víspera del patrón, pero insiste en que la seguridad debe prevalecer.

Sobre los drones

En cuanto a la propuesta del grupo municipal socialista de que, en caso de cancelación, se sustituya el espectáculo pirotécnico por otro de drones, Casablanca se limitó a recordar a su portavoz, Silvia González, que cuando de una administración pública se trata es obligatorio un presupuesto y una licitación, lo que requiere unos trámites y plazos que en este caso no se podrían cumplir. «Debiera conocer la Ley de Contratación Pública, si es que tienen en algún momento interés en gobernar», ha apuntado.

Concierto de la Oex

En principio, lo que sí se mantiene el martes por la noche es el concierto de la Orquesta de Extremadura (Oex) en el embarcadero de la margen derecha del Guadiana, que desde hace cuatro años precede al espectáculo pirotécnico.

Al concejal no le gustaría dejar la víspera de San Juan sin ninguna actividad y reconoce que la actuación de la Oex tiene «mucho tirón» por sí misma. De momento, no se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de trasladarlo de fecha para que coincida con los fuegos artificiales, si finalmente se puedan lanzar el 24 de junio o en otra fecha.

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No obstante, Casablanca ha emplazado a este lunes para comunicar las decisiones que se adopten, incluida la de algún cambio con respecto al concierto, porque aún no ha hablado con los responsables de la Oex y desconoce si la orquesta querría mantener la fecha prevista o podría plantear que su actuación coincidiera con los fuegos artificiales como todos los años.