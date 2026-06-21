Cruz Roja contabiliza 41 asistencias en la primera noche grande de la feria de Badajoz: no hubo incidentes graves

La primera noche grande de la Feria de San Juan de Badajoz terminó con 41 asistencias por parte de los voluntarios de Cruz Roja desplegados en el recinto de Caya. Ningún incidente fue de carácter grave y el más destacable se produjo en torno a las seis de la madrugada de este domingo, cuando una joven de 25 años sufrió un accidente en las atracciones y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Badajoz ante la sospecha de que se hubiera fracturado un brazo.

Esta fue la única derivación a un centro hospitalario que se realizó en una jornada que registró una afluencia masiva al real. El resto de asistencias fueron por heridas accidentales de carácter leve (17); lipotimias (9); síncope (3); intoxicación por consumo de alcohol (2); picaduras (1); traumatismos (3); atención por cuerpo extraño en un ojo (1); crisis de ansiedad (2); quemaduras (1); y enfermedad cardiaca (1).

En el dispositivo de emergencias del sábado, que se inició a las siete de la tarde, Cruz Roja movilizó a 25 voluntarios y 6 unidades móviles.

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También dio cobertura al concierto de La Oreja de Van Gogh, el primero en el auditorio del recinto feral, al que acudieron miles de personas.