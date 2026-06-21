Masiva afluencia al ferial en uno de los mejores arranques de la feria de Badajoz

Tras una jornada inaugural más floja en público, como suele ser habitual, el ferial de Badajoz vivió este sábado uno de los mejores arranques de San Juan en lo que a afluencia se refiere y miles de pacenses llenaron casetas y atracciones, pese al intenso calor.

De momento, no ha cifras oficiales, pero el concejal de Festejos, José Antonio Casablanca, no tiene dudas de que ha sido uno de los inicios de feria más multitudinarios de los últimos años. "Las casetas estaban a reventar desde mediodía", se ha congratulado. Y no solo después del concierto de La Oreja de Van Gogh, que abrió la programación de conciertos en el auditorio de Caya y atrajo a unos 4.000 seguidores, sino antes y durante la actuación.

Ambiente en el exterior de las casetas. / JOTA GRANADO

El concejal ha puesto en valor la respuesta de los pacenses que, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que este fin de semana se han soportado en Badajoz, ha superado las expectativas, pues había cierto temor a que el calor retrajera al público. "Ha ayudado que las casetas están perfectamente climatizadas y el microclima del exterior para que la gente esté a gusto".

Aunque hubo retenciones de tráfico en el entorno del ferial por la masiva afluencia, Casablanca considera que tanto los autobuses urbanos como el servicio de taxis han funcionado bien, aunque en "las horas punta" resultara difícil conseguir uno de los últimos.

A pesar de las miles de personas que abarrotaron el ferial, no se registraron incidentes relevantes. Cruz Roja prestó 41 asistencias, ninguna de ellas de gravedad.

Sobre las quejas en el Casco Antiguo

En cuanto a las quejas de los hosteleros por el penoso inicio de la Feria de Día en el Casco Antiguo, el concejal de Festejos ha replicado que no pueden responsabilizar al ayuntamiento de que no acuda el público que había hace 10 años y ha defendido que desde el consistorio se le dan "todas las facilidades del mundo", pero que no se le puede exigir que hagan una inversión con dinero público que les corresponde a ellos.

Casablanca ha vuelto a insistir en que en el Casco Antiguo acoge todas las fiestas grandes de la ciudad -Carnavales, Palomos, la Noche en Blanco, la Feria del Libro- y que si la Feria de Día no funciona desde hace una década en esta zona de la ciudad es porque ya han cerrado los bares de copas que había entonces, a los que la gente podía ir a bailar después de comer. "Creo que hay público para todos y si hubiera gente interesada en ir, funcionaría, pero es la gente la que decide". Y por lo que se ve, elige el ferial.

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El concejal considera que no todos los hosteleros del casco Antiguo se quejan, pues algunos apuestan por tener caseta en el ferial durante estos días, y asegura que los afectados no le han solicitado ninguna reunión para exponerle sus quejas.