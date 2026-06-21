Manos sabias y mucha ilusión: así es el Mercadillo Solidario de la Residencia Virgen de la Soledad en Badajoz

Hay historias que huelen a pintura fresca, a arcilla y, sobre todo, a ilusión de la que no entiende de edades. Si dan un paseo por La Granadilla a partir de mañana, lunes 22 de junio, hay una parada obligatoria que les va a reconciliar con el mundo: el Mercadillo Solidario de la Residencia de Ancianos Virgen de la Soledad. Un rincón donde las manos más sabias demuestran que el talento y las ganas de aprender no se jubilan nunca.

Habrá dos turnos -de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas- para mostrar el resultado de meses de confidencias, risas y mucho esfuerzo. Y es que la gran mayoría de los tesoros que allí se exponen han brotado de los talleres de laborterapia y terapia ocupacional de la residencia. Un programa que va mucho más allá de entretener; es una ventana a la creatividad, al bienestar y a sentirse terriblemente vivos y útiles.

La gran mayoría de los artículos que estarán a la venta han sido moldeados, pintados y creados con dedicación e ilusión por los propios residentes. Estas piezas son el fruto directo de los talleres de laborterapia y terapia ocupacional, un programa clave en el centro que fomenta la participación activa, la creatividad y el bienestar personal de los mayores en la capital pacense.

Este proyecto es el reflejo de un intenso trabajo en equipo que se lleva a cabo gracias a la guía de Alicia, monitora de Terapia Ocupacional del centro, y de Vanesa Fraile, una artesana voluntaria que colabora de forma altruista con la residencia desde el año 2023 impartiendo talleres de manualidades y artesanía. Juntas han guiado a los residentes por el camino de la cerámica, los jabones artesanales, las botellas decoradas, los llaveros y los cuadros. Cada pieza que vean allí tiene nombre y apellidos, y cuenta una historia de superación y paciencia.

Una residente creando piezas que serán vendidas. / Cedida

Pero este año, los mayores traen una novedad con mucho estilo. Se han convertido en diseñadores de moda lanzando una colección exclusiva de camisetas y bolsas. Son diseños totalmente originales creados por ellos mismos, inspirados en su día a día y en el espíritu de este mercadillo que grita convivencia y trabajo en equipo por los cuatro costados.

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Al final, este mercadillo no es solo un lugar para ir a comprar, es una oportunidad para derribar muros y conectar a Badajoz con sus mayores. Es la excusa perfecta para acercarse, charlar con ellos, valorar su inmenso legado y entender que el envejecimiento activo es esto: seguir creando, seguir sumando y seguir formando parte del latido de la ciudad. Vecinos, familias, curiosos... mañana arranca una cita con el talento más tierno de Badajoz. No se lo pierdan, porque cada pieza se vende con un trocito de alma de regalo.