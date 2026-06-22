Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: "Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda"

Badajoz suma un nuevo negocio a su tejido comercial, pero no se trata de una apertura cualquiera. En el número 6 de la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, en el barrio de San Roque, acaba de abrir sus puertas una tienda especializada en artículos religiosos que, según sus impulsoras, es la única dedicada exclusivamente a este sector en toda la comunidad de Extremadura.

Detrás de este proyecto se encuentran Vanesa Sala Mira y Teresa Pereira Saché, dos emprendedoras pacenses que han decidido apostar por un concepto diferente, combinando la venta de productos religiosos con una filosofía basada en el acompañamiento personal y la creación de comunidad.

Una amplia oferta

"Somos la única tienda ahora mismo que hay en toda Extremadura que nos dedicamos exclusivamente a la venta de productos religiosos", explica Vanesa Sala Mira, visiblemente ilusionada con una aventura empresarial que comenzó hace apenas unos meses.

El establecimiento ofrece una amplia variedad de artículos. Desde imágenes religiosas para vestir hasta piezas artesanales elaboradas a mano, pasando por biblias, cuadros, crucifijos, azulejos pintados artesanalmente, ropa para sacerdotes, camisetas cristianas y una extensa colección de rosarios poco habituales. "Tenemos tanto imágenes, tenemos de las artesanales, tenemos biblias, tenemos cuadros, crucifijos, azulejos pintados a mano. Tenemos una colección de rosarios únicos que mucha gente reza y otros no saben ni que existían", relata.

El origen del negocio

Lo más llamativo de esta historia no es únicamente el negocio, sino el origen de la idea. Vanesa asegura que todo comenzó tras una experiencia muy personal: "Yo tuve un sueño y Dios me decía que tenía que montar una tienda. Entonces lo comenté a mi amiga y me dijo: venga, la montamos, la monto contigo", recuerda.

A partir de ese momento, todo ocurrió a gran velocidad. "Fue buscar el local, lo encontramos a la primera y todo muy rápido. Así que aquí estamos", afirma.

La emprendedora asegura incluso que el establecimiento se parecía al espacio que había imaginado previamente. "Fue empezar el primer día a buscar el local y lo encontré. Además, por dentro era tal cual yo había soñado".

Amplia trayectoria laboral

El proyecto supone además un importante giro profesional para Vanesa Sala Mira, que hasta ahora había desarrollado su actividad dentro de la conocida empresa familiar Los Valencianos. "Yo era la que hacía la fabricación de helado y estaba en la oficina. Ahora he dejado el negocio en mi hermano y en mi madre y yo he iniciado una nueva aventura", explica.

La tienda abrió oficialmente sus puertas el pasado 8 de junio y, desde entonces, sus responsables aseguran estar sorprendidas por la acogida del público. "La respuesta está siendo fenomenal. A diario tenemos anécdotas. Yo creo que en un mes ya podemos ir escribiendo libros de anécdotas", comenta entre risas.

Uno de los aspectos que más está llamando la atención es el perfil diverso de quienes cruzan la puerta del establecimiento. Según explica Vanesa, no solo acuden personas creyentes o practicantes: "Hay mucha gente que viene y te dice: yo no creo, pero mi madre sí. Otros te dicen: creo pero no soy practicante. Y otros te dicen que en un momento de necesidad se agarran a lo que haga falta. Nosotros intentamos acompañar y entender cada situación".

En la nueva tienda también venden ropa personalizada con mensajes cristianos. / J. H.

Todo tipo de rosarios

Entre los productos más demandados destacan algunos rosarios muy específicos vinculados a distintas devociones o circunstancias personales.

"Tenemos rosarios para rezarle a las almas del purgatorio, el de San José para pedir trabajo y protección, el de la Virgen de los Dolores, el de Navidad, el de los arcángeles, el de San Benito... Hay muchos y muy diferentes", señala. De todos ellos, sobresale uno en especial que es específico para los "no nacidos". Sus cuentas simbolizan las lágrimas de la Virgen y en su interior pequeñas representaciones de fetos.

Detalle del rosario dedicado a los no nacidos que se venden en la tienda Cosas de Dios de Badajoz. / J. H.

Muchos jóvenes entre sus clientes

La afluencia de jóvenes está siendo una de las grandes sorpresas desde la apertura de esta tienda de artículos religiosos en Badajoz. "Pensaba que la gente mayor era la única que iba a comprar, pero es que hay muchísima gente joven. Muchísima", asegura.

De hecho, sostiene que las nuevas generaciones muestran cada vez menos reparos a expresar públicamente sus creencias. "Yo creo que sí. También las redes sociales han ayudado un poco a ese mensaje de no tener miedo a que cada uno exprese lo que quiera expresar".

Oración y convivencia

Más allá de la actividad comercial, el local también ha reservado un espacio para encuentros de oración y convivencia, reforzando su apuesta por la creación de comunidad. Cada viernes, entre las 17.00 y las 18.00 horas se organiza el rezo del rosario para personas que ya conocen esta práctica y para quienes desean aprender.

"Hay gente que viene y te dice: me encantaría rezar, pero no sé. Y yo les digo que todos los viernes lo dedico a gente que no sabe, a gente que quiere aprender y a gente que simplemente quiere estar en comunidad". Esta iniciativa de oración ya tiene sus propios usuarios fieles porque, según señala Sala Mira, el último viernes se reunieron más de 15 personas.

Sin embargo, lo que más ha marcado a Vanesa durante estas primeras semanas han sido las historias personales que ha encontrado al otro lado del mostrador.

"Cada día aquí lo vivo único. Me pasan cosas extraordinarias. Hay gente que viene solamente porque necesita un abrazo. Los ves entrar y te dicen que no saben por qué han entrado, y se ponen a llorar".

Escucha, acompañamiento y evangelización

La empresaria asegura que muchas de las personas que acceden al local encuentran algo más que un comercio. Habla de escucha, acompañamiento y cercanía en momentos complicados.

"Creo que estamos ayudando. Estamos acompañando. Yo defino la tienda también como una ayuda, una ayuda de acompañamiento y de evangelización".

Con esta tienda se suma un nuevo comercio al barrio de San Roque y, en apenas unas semanas, ya se ha convertido en un punto de encuentro para personas de todas las edades que buscan artículos religiosos, asesoramiento o, simplemente, un lugar donde sentirse escuchadas.

La apertura de esta tienda especializada en artículos religiosos en Badajoz incorpora una propuesta inédita en Extremadura, combinando comercio, artesanía, acompañamiento y comunidad en un mismo espacio.