Domingo tranquilo en la Feria de Badajoz: solo cuatro asistencias leves de Cruz Roja

El dispositivo sanitario de Cruz Roja en la Feria de San Juan de Badajoz se saldó durante la noche del domingo con cuatro asistencias leves, todas ellas atendidas y resueltas en el puesto médico del Recinto Ferial.

En concreto, las intervenciones correspondieron a dos heridas accidentales, un traumatismo y un síncope. No se registró ninguna derivación a centros sanitarios.

Así, desde Cruz Roja destacan que la jornada fue "muy tranquila" y que ninguna de las actuaciones realizadas tuvo relevancia. Para este dispositivo, la organización contó con 14 efectivos y tres unidades móviles.

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Además, como balance del primer fin de semana de feria, las intervenciones realizadas por Cruz Roja han descendido un 37%. Tampoco se han producido incidentes de gravedad o destacables en estos primeros días, y tan solo una persona ha requerido traslado a un centro hospitalario.