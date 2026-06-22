San Juan 2026
Domingo tranquilo en la Feria de Badajoz: solo cuatro asistencias leves de Cruz Roja
Como balance del primer fin de semana de feria, las intervenciones realizadas por Cruz Roja han descendido un 37%
El dispositivo sanitario de Cruz Roja en la Feria de San Juan de Badajoz se saldó durante la noche del domingo con cuatro asistencias leves, todas ellas atendidas y resueltas en el puesto médico del Recinto Ferial.
En concreto, las intervenciones correspondieron a dos heridas accidentales, un traumatismo y un síncope. No se registró ninguna derivación a centros sanitarios.
Así, desde Cruz Roja destacan que la jornada fue "muy tranquila" y que ninguna de las actuaciones realizadas tuvo relevancia. Para este dispositivo, la organización contó con 14 efectivos y tres unidades móviles.
Además, como balance del primer fin de semana de feria, las intervenciones realizadas por Cruz Roja han descendido un 37%. Tampoco se han producido incidentes de gravedad o destacables en estos primeros días, y tan solo una persona ha requerido traslado a un centro hospitalario.
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