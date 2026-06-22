¿Se puede ir a la Feria de Badajoz sin dejarse un dineral? Esto cuesta montarse en los cacharritos este año

Montarse este año en las atracciones del ferial de Badajoz cuesta, por lo general, entre 4 y 6 euros por viaje. Es la horquilla que se repite al pasear por el recinto, donde los precios más habituales se sitúan en torno a los 5 euros por atracción, aunque algunas ya alcanzan los 6 euros. A eso hay que sumar la cena, la bebida o el algodón de azúcar, si la visita es con niños.

Los cacharritos seguirán funcionando hasta el domingo 28 de junio a las 22.00 horas, como se viene permitiendo en los últimos años a petición de los feriantes. En total, esta vez se han instalado 180 atracciones y puestos, diez más que el año pasado. La distribución incluye 58 atracciones, 47 bares y similares, 28 casetas de tiro, 25 puestos de bisutería y 22 máquinas de algodón.

Los coches chocantes, los más económicos

Entre los ejemplos que se pueden encontrar estos días, la Cárcel cuesta 5 euros, igual que la Olla, el Booster, la Rana, el Pasaje del Terror, la Noria o la piscina de bolas. El Flip Fly XXL y el Extazy suben a 6 euros, el mismo precio que la montaña rusa Jet Star y el Ratón Vacilón. En el caso de los coches de choque, un viaje cuesta 3,50 euros. Las colchonetas, el Gusano Loco y el Tren de la Bruja se quedan en 4 euros.

También hay gastos alrededor de las atracciones. Las casetas de tiro con carabina cuestan 4 euros. Un algodón de azúcar sale por 3,50 euros, las botellas de agua por 1,50 y los refrescos por 2,50. Para cenar, una hamburguesa o un kebab rondan, de media, los 8 euros.

Un grupo de adolescentes de Valdepasillas, de 14 y 15 años, acude dos días a la feria y se montan en unas cuatro atracciones cada jornada. Según cuentan, "lo normal es encontrártelas a 5 euros", aunque este año han visto que algunas han subido a seis. Entre sus favoritas están la Cárcel, el Barco Vikingo, el Canguro, la Rana y el Flip Fly. Echan en falta la Tarántula, que este año no ha venido.

El ambiente en el ferial, este viernes. / Jota Granado

El Día del Niño

El jueves 25 se celebrará el Día del Niño en el ferial, una jornada en la que tradicionalmente las atracciones aplican descuentos. Sin embargo, los feriantes todavía no concretan cuánto bajarán los precios. "Bajaremos lo que nos digan", señala la responsable de uno de los scalextric infantiles.

Hace años, la rebaja habitual dejaba las atracciones a mitad de precio. En las últimas ediciones, sin embargo, el descuento se ha reducido en muchos casos a un euro menos sobre el precio total. Por eso, algunas familias esperan ese día, aunque no todas tienen claro que compense.

Fátima Rodríguez y José Antonio Ardila acudieron al ferial ayer por primera vez este año con sus dos hijas, de 3 y 9 años. Valoran que el ambiente es bueno, sin demasiada gente y sin grandes colas para las atracciones. Al tener edades diferentes, explican que no siempre les gustan las mismas cosas, así que primero dan una vuelta completa para elegir bien. Después suelen montarlas en tres atracciones a cada una y hacen una pausa para cenar. "No creo que gastemos más de 80 euros entre todo", dice ella.

La familia volverá el Día del Niño porque, cuentan, es ya una tradición. Aun así, Fátima admite que tiene dudas: "A veces pienso si merece o no". La razón es sencilla: los descuentos no siempre son grandes y las colas suelen ser mucho más largas que en un día normal.

Con estos precios, una visita sencilla al ferial puede variar mucho según el plan. Un menor que se monte en cuatro atracciones de 5 euros gastará 20 euros solo en viajes. Si suma un par de refrescos y algo de comida, la noche puede acercarse o superar fácilmente los 40 euros. En una familia con varios niños, el cálculo se multiplica rápido.

El Barco Vikingo, este año. / Jota Granado

Por eso, este año más que nunca, la pregunta antes de entrar al recinto no es solo a qué subirse, sino cuánto se está dispuesto a gastar.