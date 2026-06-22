La Filmoteca de Extremadura traslada temporalmente su sede en Badajoz por la falta de climatización

Los usuarios que habitualmente disfrutan de la programación de la Filmoteca de Extremadura en Badajoz están de enhorabuena. Después de un largo tiempo sufriendo la avería en el sistema de climatización en la sala en la que se proyectan los films en el Centro Joven una mudanza temporal pondrá fin a las sesiones a 40 grados de temperatura.

Desde 2024 un problema las instalaciones en las que se proyectan las películas de la filmoteca tienen este problema de climatización y alzaron la voz para reivindicar unas condiciones mejores para este espacio.

Frío y calor en la sala

Los usuarios denunciaron que no era un problema estacional porque en invierno también ha fallado en varias ocasiones la calefacción con los problemas que ello conlleva, pero se agrava cuando llega el calor. Los usuarios aseveraban en la denuncia pública que realizaron a través de este diario que "cuando las temperaturas superan los 32 grados es ya insoportable".

Desde que los usuarios reclamaron a la Junta de Extremadura la solución de este problema han pasado los meses durante los que han reiterado la necesidad del acondicionamiento del sistema de climatización. De este modo, algunos de los habituales de la filmoteca le hicieron llegar sus quejas al director, Antonio Gil Aparicio, quien se echó las manos a la cabeza al conocer lo que ocurría. Así, uno de los pacenses que reivindicaron soluciones aseguró a este diario que el director carece de competencias para poder resolver este problema porque el edificio depende del Instituto de la Juventud de Extremadura.

La solución provisional

Tras las quejas públicas y las reivindicaciones de los usuarios la filmoteca ha decidido que con "el objetivo de seguir ofreciendo las mejores condiciones de comodidad y calidad" se ha optado por "trasladar temporalmente las tres últimas proyecciones de la temporada en Badajoz".

La solución que han hallado es mudar su sede de manera provisional al Edificio Ibercaja en Paseo Fluvial, 15. En concreto, las sesiones se realizarán en el auditorio principal del edificio. Asimismo, señalan que las tres películas mantendrán los días y horarios previstos con anterioridad.

Entrada gratuita

De esta forma, el martes 23 de junio se proyectará a las 18.00 y 20.30 horas La Grazia; el jueves 25 de junio con una sesión única a las 19.00 horas se podrá ver Kill Bill: The Whole Bloody Affair, y el martes 30 de junio en dos sesiones, a las 18.00 y 20.30 horas, se proyectará el film Calle Málaga.

Por el momento, se prevé que solo sean estos tres días los que se use el auditorio de Ibercaja para este fin y la programación de la filmoteca regrese el 10 de septiembre. Esta es la cuarta sede, aunque en este caso de manera puntual, de la Filmoteca de Extremadura en la capital pacense. Arrancó en el Centro de Ocio Contemporáneo (COC) en el barrio de San Roque, cuando estas instalaciones cerraron se mudó al Teatro López de Ayala y posteriormente al Centro Joven.

Desde la filmoteca señalan que estas últimas tres proyecciones tendrán entrada libre hasta completar aforo. El precio de estas sesiones son de 1 euro. Desde la Filmoteca de Extremadura agradecen "a Ibercaja su colaboración y disposición para hacer posible esta solución" de manera temporal para paliar los problemas en la sala oficial "y permitir que el público pueda disfrutar de estas últimas sesiones de la temporada en las mejores condiciones".