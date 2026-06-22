Últimas sesiones del curso
La Filmoteca de Extremadura traslada temporalmente su sede en Badajoz por la falta de climatización
Los usuarios sufren estos problemas en la sala del Centro Joven desde 2024
Los usuarios que habitualmente disfrutan de la programación de la Filmoteca de Extremadura en Badajoz están de enhorabuena. Después de un largo tiempo sufriendo la avería en el sistema de climatización en la sala en la que se proyectan los films en el Centro Joven una mudanza temporal pondrá fin a las sesiones a 40 grados de temperatura.
Desde 2024 un problema las instalaciones en las que se proyectan las películas de la filmoteca tienen este problema de climatización y alzaron la voz para reivindicar unas condiciones mejores para este espacio.
Frío y calor en la sala
Los usuarios denunciaron que no era un problema estacional porque en invierno también ha fallado en varias ocasiones la calefacción con los problemas que ello conlleva, pero se agrava cuando llega el calor. Los usuarios aseveraban en la denuncia pública que realizaron a través de este diario que "cuando las temperaturas superan los 32 grados es ya insoportable".
Desde que los usuarios reclamaron a la Junta de Extremadura la solución de este problema han pasado los meses durante los que han reiterado la necesidad del acondicionamiento del sistema de climatización. De este modo, algunos de los habituales de la filmoteca le hicieron llegar sus quejas al director, Antonio Gil Aparicio, quien se echó las manos a la cabeza al conocer lo que ocurría. Así, uno de los pacenses que reivindicaron soluciones aseguró a este diario que el director carece de competencias para poder resolver este problema porque el edificio depende del Instituto de la Juventud de Extremadura.
La solución provisional
Tras las quejas públicas y las reivindicaciones de los usuarios la filmoteca ha decidido que con "el objetivo de seguir ofreciendo las mejores condiciones de comodidad y calidad" se ha optado por "trasladar temporalmente las tres últimas proyecciones de la temporada en Badajoz".
La solución que han hallado es mudar su sede de manera provisional al Edificio Ibercaja en Paseo Fluvial, 15. En concreto, las sesiones se realizarán en el auditorio principal del edificio. Asimismo, señalan que las tres películas mantendrán los días y horarios previstos con anterioridad.
Entrada gratuita
De esta forma, el martes 23 de junio se proyectará a las 18.00 y 20.30 horas La Grazia; el jueves 25 de junio con una sesión única a las 19.00 horas se podrá ver Kill Bill: The Whole Bloody Affair, y el martes 30 de junio en dos sesiones, a las 18.00 y 20.30 horas, se proyectará el film Calle Málaga.
Por el momento, se prevé que solo sean estos tres días los que se use el auditorio de Ibercaja para este fin y la programación de la filmoteca regrese el 10 de septiembre. Esta es la cuarta sede, aunque en este caso de manera puntual, de la Filmoteca de Extremadura en la capital pacense. Arrancó en el Centro de Ocio Contemporáneo (COC) en el barrio de San Roque, cuando estas instalaciones cerraron se mudó al Teatro López de Ayala y posteriormente al Centro Joven.
Desde la filmoteca señalan que estas últimas tres proyecciones tendrán entrada libre hasta completar aforo. El precio de estas sesiones son de 1 euro. Desde la Filmoteca de Extremadura agradecen "a Ibercaja su colaboración y disposición para hacer posible esta solución" de manera temporal para paliar los problemas en la sala oficial "y permitir que el público pueda disfrutar de estas últimas sesiones de la temporada en las mejores condiciones".
- Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria
- Fallece Isidra Méndez, histórica del movimiento vecinal en Badajoz y presidenta durante décadas del Cerro de Reyes
- Una policía nacional de Badajoz demanda a los mandos de la jefatura por presunto acoso laboral
- Detenidas tres personas en Badajoz por introducir armas coincidiendo con los últimos episodios violentos
- La Feria de Día de Badajoz: casetas con lleno absoluto y la revitalización del Casco Antiguo
- Fallece José Galindo, presidente de Aspace Badajoz
- El calor pone la puntilla a una Feria de Día en el Casco Antiguo de Badajoz que no levanta cabeza
- Daniel Correa culmina en Talavera la Real como número uno y sueña con el Ala 11: 'Me gustaría terminar con el Eurofighter