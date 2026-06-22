La JONDE ya ensaya en Badajoz con 95 jóvenes músicos antes de su concierto del 30 de junio

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) ya está en Badajoz. Los 95 músicos que integran el encuentro de verano han comenzado esta mañana los ensayos en la capital pacense, donde preparan el concierto que ofrecerán el próximo 30 de junio, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos Manuel Rojas. La cita se enmarca en la celebración del 30 aniversario de la Sociedad Filarmónica de Badajoz y cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Badajoz.

Los jóvenes intérpretes, de entre 19 y 27 años, se encuentran instalados en la ciudad y trabajan desde el 21 de junio en el repertorio que abrirá su gira de verano. Lo hacen repartidos en tres espacios: el Palacio de Congresos Manuel Rojas, el Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' y el Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez', estos dos últimos dependientes de la Diputación de Badajoz.

Una orquesta joven repartida por la ciudad

Durante estos días, Badajoz se convertirá en el centro de trabajo de una de las principales estructuras de formación orquestal del país. La JONDE, unidad dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Cultura, reúne a jóvenes músicos en la etapa previa al desarrollo de su actividad profesional. En este encuentro cuentan con el acompañamiento de 12 profesores de distintas especialidades, vinculados a agrupaciones sinfónicas y centros académicos de prestigio nacional e internacional.

La responsable de comunicación de la JONDE, Isabel Imaz, explica que los músicos se alojan en el hotel Sercotel Zurbarán y que los ensayos se organizan en varias fases. Primero se desarrollan los ensayos parciales, por secciones, en los conservatorios y en el Palacio de Congresos. Después llegarán los ensayos "tutti", en los que toda la orquesta se reúne ya sobre el escenario del Manuel Rojas para ajustar el resultado final.

Percusionistas de la JONDE ensayan en Badajoz. / Isabel Imaz

El programa elegido es la Sinfonía Fausto, de Franz Liszt, en su versión orquestal sin coro. Se trata de una obra inspirada en el mito de Fausto y considerada una de las grandes partituras del sinfonismo programático del siglo XIX. Imaz destaca que no es una sinfonía habitual en los programas de concierto y que supone "un reto interpretativo" para los jóvenes músicos por su exigencia técnica y expresiva.

"Estamos ya instalados y felices"

La directora artística de la JONDE, Ana Comesaña Kotliarskaya, subraya la importancia de volver a Badajoz con un encuentro de estas características. "Para nosotros es una inmensa satisfacción y estamos felices de haber podido realizar un encuentro otra vez aquí", afirma. La orquesta ya celebró un encuentro en la ciudad en 2001 y ha ofrecido distintos conciertos en la provincia en años anteriores, aunque no es frecuente que una agrupación de este tipo pueda recalar en un mismo territorio.

Comesaña recuerda que la JONDE no funciona como una orquesta con temporada estable, sino por proyectos. "Hacemos entre tres y cinco proyectos al año y una parte fundamental es la territorialidad", señala. Por eso, insiste en que la presencia de la orquesta en Badajoz es una oportunidad singular para el público pacense. "No es fácil que la JONDE pase por tu casa o pasa tiempo hasta que vuelve a pasar", resume.

Para Comesaña, el inicio de los ensayos supone además el momento en que meses de preparación comienzan a hacerse realidad: "Es un día bonito para ver que algo que empezó en tu cabeza ya es realidad".

El primer concierto de la gira

El concierto del 30 de junio tendrá también un valor simbólico: será el primero de la gira de verano de la JONDE. Tras Badajoz, la formación viajará a Baeza, donde actuará el 2 de julio dentro del Festival Internacional de Jóvenes Intérpretes BaezaFest; a Granada, donde participará el 5 de julio en el Festival Internacional de Música y Danza; y a Águilas, en Murcia, donde cerrará esta serie de conciertos el 7 de julio dentro del Ciclo de Orquestas Jóvenes.

La dirección musical estará a cargo del maestro italiano Donato Renzetti, una de las batutas más reconocidas de la escuela italiana, con Davide Massiglia como director asistente. En el caso del concierto de Granada se sumará también Timothy Brock. En Badajoz, el protagonismo recaerá en la Sinfonía Fausto de Liszt y en el trabajo de los 95 jóvenes intérpretes que estos días preparan la obra en la ciudad.

Además de los ensayos, la JONDE desarrollará el 29 de junio una actividad de inclusión en colaboración con la Fundación Caja Badajoz y el centro Nuestra Señora de la Luz. En ella participarán 20 usuarios y cinco profesionales, que mantendrán un encuentro con una representación de músicos y del equipo técnico de la orquesta antes de asistir a un ensayo.

Comesaña anima al público a acudir al concierto y destaca tanto el nivel de la formación como el repertorio elegido. "Es un nivel absolutamente estelar el que estamos viviendo en este momento", asegura. "El proyecto es especial, la orquesta suena muy bien y el repertorio que vamos a tocar esta vez es muy bonito".

Violinistas de la JONDE ensayan las pruebas de atril. / Isabel Imaz

Por su parte, el presidente de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Javier González Pereira, ha destacado que la presencia de la JONDE en la ciudad supone "un honor" y sitúa tanto a la entidad como a Badajoz "en la primera división" de este tipo de propuestas musicales. González Pereira ha subrayado la complejidad de coordinar un encuentro de estas características, con más de 90 músicos y alrededor de 120 personas entre profesorado, producción y organización, en colaboración con Madrid y con el apoyo de la Filarmónica pacense.

El presidente ha recordado que la JONDE reúne a los mejores músicos jóvenes del país, seleccionados mediante pruebas "muy exigentes", lo que convierte su presencia en Badajoz en "un verdadero privilegio". La cita adquiere además un carácter histórico al coincidir con el 30 aniversario de la Sociedad Filarmónica de Badajoz y al suponer la primera vez que la JONDE desarrolla en la ciudad un encuentro y un concierto extraordinario de esta magnitud.

La entidad está invitando a conservatorios, escuelas de música y bandas de toda la provincia a sumarse a esta celebración. "Queremos que vengan a celebrarlo con nosotros", ha señalado González Pereira, quien ha destacado que el seguimiento está siendo "bastante intenso" y que se espera la asistencia de "muchísima gente", tanto de Badajoz como de otros puntos, para compartir este aniversario.

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Contrabajistas de la JONDE preparando las pruebas de atril, esta mañana. / Isabel Imaz

Las entradas para el concierto del día 30 siguen disponibles a través de la web Entradium.