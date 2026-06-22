¿Nuevo símbolo del CD Badajoz? El mono que ha acompañado al equipo en su ascenso a Segunda Federación

El ascenso del CD Badajoz a Segunda Federación dejó lágrimas, abrazos y mucha emoción. El conjunto blanquinegro logró certificar el salto de categoría tras la final del playoff ante el Cuarte de Huerva, en una eliminatoria que terminó de resolverse en la localidad de Zaragoza con un empate a 1-1 que desató la alegría de jugadores, cuerpo técnico y afición pacense.

Después del partido, como merecía la ocasión, llegó la celebración. Y ahí apareció uno de los protagonistas más inesperados de la fiesta: un mono que acabó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del ascenso.

En un vídeo publicado por la cuenta oficial del club en sus redes sociales se ve a Fran Miranda, jugador del equipo, cogiendo un mono decorativo en un restaurante de Zaragoza, ciudad donde el equipo celebró el ascenso después de la final del playoff.

A partir de ese momento, el mono pasó de ser un simple objeto del local a formar parte de la noche blanquinegra. Las imágenes muestran después cómo los jugadores salen del restaurante con el mono y continúan la celebración junto al resto de la plantilla y el cuerpo técnico, emocionados por haber encontrado un compañero de fiesta.

El mono junto a Antonio Pavón y David Calles. / CD Badajoz

Pero la historia no se quedó ahí. La cuenta oficial del Badajoz continuó enseñando al mono en varias ocasiones. Apareció en una foto dentro del autobús junto a los jugadores Antonio Pavón y David Calles, también en varias imágenes "preparado" para la ocasión, con sombreros y joyas, y acabó siendo uno de los protagonistas de la celebración tanto en el Ayuntamiento de Badajoz como en la fuente de la plaza de la Constitución.

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Lo que empezó como una anécdota de celebración terminó convertido en uno de los detalles más virales del ascenso. Porque el CD Badajoz no solo regresó a Segunda Federación, sino que se ganó un nuevo símbolo para ese día tan especial.