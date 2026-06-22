Piden 10 años de cárcel para dos acusados de prender fuego a una casa en Badajoz con sus inquilinos dentro

10 años de prisión. Es lo que solicita la fiscalía para dos hombres acusados de lanzar una botella con gasolina contra una vivienda de Badajoz mientras sus inquilinos dormían en su interior y provocar un incendio.

Los hechos por los que ambos se van a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial tuvieron lugar sobre las 4.50 horas de la madrugada del 29 de agosto de 2022. Según el ministerio público, los dos investigados se pusieron de acuerdo para, «con ánimo de causar perjuicio para la vida», tirar el objeto incendiario por la ventana de la casa, ubicada en la calle Águilas de la barriada de El Progreso y propiedad de la Junta de Extremadura, en cuyo interior se encontraban en ese momento el arrendatario y una mujer.

Después de lanzar la botella, se produjo una gran llamarada, lo que alertó al denunciante, quien vio a los presuntos autores y les gritó para que cesaran en su actitud, tras lo que huyeron a pie. Según el relato de la fiscalía, el perjudicado los vio y reconoció «sin género de dudas».

A salvo en el tejado

A causa del fuego que se originó en la vivienda, ambos se tuvieron que subir al tejado «para ponerse a salvo», mientras las llamas prendían todo el salón. El ministerio público sostiene que, debido al intenso humo y las llamaradas virulentas, existió «grave riesgo de asfixia» para los moradores de no haber sido rescatados por los bomberos y la policía.

La fiscalía sostiene que uno de los acusados había prestado 200 euros al inquilino de la vivienda y le exigía que le devolviera 1.000 en concepto de intereses, a lo que este se negó y fue amenazado por el primero. «Vas a tener problemas, o te quito de en medio o prendo fuego a la casa contigo dentro», recoge el escrito de acusación.

Para el ministerio público, estos hechos son constitutivos de un delito de incendio con peligro para la vida del que son autores los dos acusados, por lo que pide que sean condenados a 10 años de cárcel cada uno de ellos.

En la causa está personada como acusación particular la Junta de Extremadura, titular de la vivienda afectada por el incendio, que además de la misma pena de prisión que la fiscalía, reclama 39.953 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados en el inmueble.

La defensa de los acusados, en manos de Miguel Ángel Trigo, niega los hechos y solicita la absolución de los dos investigados.

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El juicio por estos hechos se celebrará el próximo mes de septiembre.