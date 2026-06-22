El PSOE denuncia que en Badajoz no se recogen los animales perdidos "ni vivos ni muertos"

Un perro perdido, desorientado y sediento llegó hasta las proximidades de una vivienda en una zona de chalés del entorno de Badajoz. Una vecina le dio agua y dio aviso para que pudiera ser recogido. Nadie acudió. El animal apareció muerto al día siguiente en las proximidades y su cadáver permaneció allí durante más de un día, hasta que fue retirado por personal ajeno al Centro de Protección Animal.

Lo cuenta el grupo municipal socialista en una nota, en la que señala que lo que le ha ocurrido a este perro «no se trata de un caso aislado ni de poner el foco en un solo animal, sino de un ejemplo muy claro de cómo está funcionando hoy el servicio de recogida» en Badajoz.

"Grave situación"

Según el PSOE, el Centro de Protección Animal atraviesa una «grave situación» y reclama al alcalde que intervenga «de manera inmediata» ante un servicio que no está respondiendo «ni ante animales vivos encontrados en la calle ni ante cadáveres que deben ser retirados». Recuerdan los socialistas que lo ocurrido con este animal que acabó muriendo «resume una realidad que viene siendo trasladada desde hace tiempo por protectoras y voluntarios». Según la portavoz municipal, Silvia González, lo sucedido con este perro «es el retrato de un servicio que no funciona y de un ayuntamiento que hace la vista gorda».

González señala que la empresa encargada del servicio tiene entre sus obligaciones la recogida de animales vivos que se encuentren extraviados, abandonados o desorientados en la vía pública, así como la retirada de determinados cadáveres. Pero, según el PSOE «esa respuesta no se está produciendo».

El problema no se queda ahí, pues González dice que la situación en el Centro de Protección Animal no es mejor, donde «la perrera y la gatera están saturadas» y existe un brote de parvovirosis «sobre el que el ayuntamiento no ha ofrecido la información necesaria». El PSOE recuerda que desde 2024 están presupuestados 450.000 para una nueva perrera, que sigue sin licitarse.