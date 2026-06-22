Jamón, "flamenquito" y aire fresco: La fórmula perfecta de las comidas en el ferial de Badajoz

El asfalto del ferial de Badajoz arde. El termómetro marca 37 grados y, bajo un bochorno de justicia, las calles del ferial ofrecen una estampa casi desértica. Los 'cacharritos' permanecen cerrados a calicanto y los feriantes se refrescan como pueden. Solo los chorros de agua pulverizada instalados a las puertas de las casetas desafían al calor. Cruzar de una caseta a otra o ir desde el aparcamiento -a escasos 50 metros- es una misión casi de supervivencia. Sin embargo, basta con abrir la puerta de cualquier caseta para descubrir que la verdadera feria va por dentro.

Al cruzar el umbral, el contraste es total. El calor sofocante da paso al bendito refugio climatizado. El público dicta sentencia en favor del picoteo: aunque hay comida de todo tipo y de gran calidad, los platos de jamón ibérico recién cortado y queso son los que triunfan acompañados de un cubierto.

"Nosotros tenemos todos los días llenos", explica Alberto Pérez, encargado de Machaco. "Este año se está notando un incremento de comidas de empresa. El tardeo es muy bueno; al final la feria está consistiendo en un mediodía larga que te pueden dar hasta las tres, las dos o las cinco de la mañana", añade. Además, en las casetas se respira un ambiente totalmente diferente al del exterior. La climatización es una de las protagonistas que ha llevado al triunfo del mediodía en el recinto ferial: "La gente está encantada con el aire acondicionado. Incluso suelen decirnos muchas veces que apaguemos el aire porque hace fresco", dice Pérez.

Fotogalería | Las imágenes de las comidas en el ferial de Badajoz / Jesús G. Hinchado

Comidas de empresa y el "tardeo perfecto"

La gran novedad de los últimos años es el cambio de tendencia en las comidas de empresas. Si antes lo habitual era almorzar en el centro y trasladarse al ferial para el tardeo, el ferial ha ganado la partida desde primera hora: "Siempre hemos comido en los restaurantes del centro y luego veníamos aquí a por las copas, pero este año hemos decidido venir directamente al ferial a comer", explica un grupo de cuatro chicas. "Te quitas el jaleo de moverte a mitad de tarde, aun así hay una liada de coches ahí fuera", destacando el atasco que se forma para aparcar cerca de las casetas.

A unos metros, un grupo de amigos comparte comida en El Cabo -primer año de apertura gracias a la unión del catering La Gran Familia y caseta El Quinto Pino-. Estos destacan que "es un acierto porque se está fresquito y comes igual o mejor que en cualquier otro sitio. Además, cuando te descuidas ya tienes el vaso ancho en la mano y el grupo cantando delante de ti", destacando que es un "tardeo perfecto".

El gerente de la caseta El Quinto Pino, Paco Gato, quien, tras 29 años de experiencia en esta feria, ha detectado un cambio generacional: "Las casetas de comida están creciendo y cada vez hay más afluencia". Destaca que ya no es "solo feria de noche". Subraya que "ahora es con un toque más tradicional y para eso importante servir comidas. Luego meter el tema de grupos y conciertos en un acierto".

Un ferial que pide más metros

Este fenómeno es el resultado de una evolución en la oferta hostelera que busca retener al público. Israel Lancho, al frente de Estoque by Bessö, analiza la transformación: "Empezamos siendo una caseta de comida con un poquito de flamenquito y ya es la comida, el tardeo y la noche. El ambiente de caseta se había perdido y esta evolución ha empezado a recuperar que la gente coma en la feria y se quede. Si vienes a las cuatro de la mañana esto va a estar lleno también". Además, añade que quiso innovar a la hora de servir raciones y darle más variedad de comida a quienes fuesen pero "al final todos los grupos excepto uno se han decidido por menú".

El éxito arrollador de esta edición ha abierto un debate sobre el espacio disponible para responder a la enorme demanda pacense. "Hay muchos terrenos disponibles en el ferial para seguir haciendo más casetas", reclama Gato, apuntando a la gestión del suelo. "El problema es que sacan pocos terrenos a licitación y debería montar todo el mundo, cada uno su formato. No creo que deba ser una guerra entre caseteros por coger un espacio" sentencia.

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Mientras el debate sigue abierto, los pacenses lo tiene claro: ni los termómetros rozando los 40 grados van a frenar las ganas de una feria que cada vez ganas más adeptos.