Frente común en María Auxiliadora: los vecinos registran 185 firmas ante el ayuntamiento y Aqualia

La indignación vecinal por las deficiencias en la presión del agua en la barriada de María Auxiliadora ya se ha convertido en un escrito de reclamación. Tras semanas de movilizaciones espontáneas, la plataforma vecinal independiente ha dado hoy un paso decisivo al registrar un documento de queja formal respaldado por 185 firmas de residentes de toda la barriada, una cifra que supera las expectativas iniciales de los organizadores.

La entrega se ha realizado a las 12.00 horas de esta misma mañana tanto en las oficinas centrales de la empresa concesionaria, Aqualia, como en las dependencias del Ayuntamiento de Badajoz. Hasta allí se han desplazado Armando Álvarez, uno de los impulsores de la iniciativa, y Antonio Pozo, dueño del bar Bianca del Art y también portavoz del movimiento, en representación de los afectados de la margen derecha de la barriada.

Con este movimiento, la plataforma vecinal busca forzar compromisos firmes tras meses de "silencio administrativo" y "parches técnicos" que no han solucionado el problema. Los vecinos recuerdan que sufren cortes intermitentes y bajas severas de presión en las franjas horarias de mayor consumo doméstico y comercial, una situación que daña sus rutinas y sus electrodomésticos mientras siguen abonando facturas de hasta 80 euros."No estamos pidiendo ningún privilegio, exigimos el servicio básico por el que pagamos puntualmente cada dos meses", señala Álvarez, visiblemente satisfecho con el respaldo obtenido en las hojas de firmas.

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Tras la entrega de hoy, la pelota queda en el tejado del ayuntamiento y de la empresa concesionaria, Aqualia, quien recientemente ha justificado la falta de presión por la antigüedad de las tuberías de fibrocemento en el tramo entre la barriada María Auxiliadora y la avenida Damián Téllez Lafuente. Por otra parte, los portavoces advierten de que este es solo el primer paso administrativo y que, si no reciben una solución real a corto plazo, no descartan elevar las protestas.