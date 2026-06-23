El instituto Castelar de Badajoz estrenará un aula TEA para Secundaria, un recurso "muy necesario" que las familias llevaban años reclamando

La ciudad de Badajoz contará el próximo curso con una nueva aula TEA en el IES Castelar, un recurso largamente demandado por las familias y por la Federación Autismo Extremadura para facilitar la inclusión y la atención educativa del alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) que accede a la Educación Secundaria. La incorporación de este recurso supone un importante avance para responder a una necesidad que se había ido incrementando durante los últimos años, aunque desde la entidad insisten en que la capital pacense sigue necesitando un aula más de estas características.

El presidente de la Federación Autismo Extremadura, Rafael Hernández, valora muy positivamente la decisión de la Consejería de Educación y Formación Profesional, aunque recuerda que las necesidades detectadas eran mayores. "Es muy importante porque había muchísima necesidad de aulas", afirma. No obstante, explica que la propuesta inicial de la federación iba más allá: "Desde la federación lo que proponíamos eran dos aulas. Creemos que podría haber alumnos suficientes para dos aulas, pero la Administración consideró solo crear una en Castelar".

Alumnos suficientes para otro aula

La nueva aula permitirá concentrar en un mismo recurso a parte del alumnado que hasta ahora debía incorporarse a distintos institutos de la ciudad sin disponer de un aula específica. Este será el segundo recurso para Educación Secundaria porque desde hace años en el instituto San Roque cuenta con este tipo de aula. Según explica Hernández, "no tiene que ser en un sitio concreto, sino que son de diferentes colegios que pasan a institutos y están dispersos desde el año pasado por diversos institutos, niños con TEA que podrían estar en un aula TEA y no estar cada uno en un instituto distinto".

Aunque no existe todavía una cifra cerrada, la federación calcula que la nueva aula atenderá aproximadamente a cinco o seis estudiantes, pero considera que existen otros tantos alumnos que también podrían beneficiarse de un recurso similar. "Aparte de los cinco o seis que entren en el aula TEA de Castelar, yo creo que hay otros cinco o seis alumnos más con posibilidad de ser alumnos de aula TEA", señala Hernández.

Mientras tanto, esos estudiantes continuarán escolarizados en centros ordinarios sin este apoyo específico. "Están repartidos en los diferentes institutos en aulas ordinarias", resume el presidente de la federación.

Una red de aulas que sigue creciendo

La creación del aula TEA del IES Castelar amplía una red que en Primaria ya cuenta con recursos consolidados en varios colegios de Badajoz. Los centros Luis de Morales, Luis Vives, Arias Montano, Santo Tomás de Aquino, San Fernando, Puente Real, San José de Calasanz, Enrique Iglesias y Mirador de Cerro Gordo. Sin embargo, Hernández recuerda que la apertura de nuevas aulas siempre debe responder a las necesidades reales del alumnado. "Para que se reclamen tiene que haber alumnos diagnosticados de aula TEA. Hay muchos niños con autismo en los centros de Badajoz, pero no todos son susceptibles de aula", explica.

El responsable de la federación insiste en que muchos estudiantes con TEA desarrollan su escolarización en aulas ordinarias con buenos resultados. "Hay muchos alumnos que están en las aulas ordinarias, muchísimos. En cualquier centro de Badajoz puede haber cinco, siete u ocho niños, pero eso no quiere decir que todo niño con TEA sea susceptible de aula TEA. Algunos pueden permanecer durante toda la escolaridad en aulas ordinarias".

Precisamente por ello considera imprescindible reforzar también los recursos de apoyo en los centros educativos. "Lo que se necesita es mayores recursos de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) para que intervengan con esos niños que no están escolarizados en aula TEA, sino que están en aulas ordinarias". Con el aumento de este tipo de profesionales se podría lograr un incremento de horas específicas con los PT y AL de los niños con autismo.

Más diagnósticos y más profesionales especializados

La Federación Autismo Extremadura considera que uno de los principales problemas sigue estando en el acceso al diagnóstico. Hernández advierte de que numerosos menores permanecen en lista de espera para ser valorados por el equipo específico. "Hay muchos alumnos que no han sido diagnosticados por el equipo TEA. Están en espera de diagnóstico de aula TEA", afirma.

El motivo, explica, es la sobrecarga de trabajo que soportan estos profesionales. "El equipo específico de Badajoz no solo coge Badajoz; coge todos los pueblos y tiene un área muy grande de población. Son muchos los niños a ver y pocos los recursos que hay de equipo TEA".

Por ello, la primera reivindicación de la entidad pasa por aumentar la plantilla especializada: "Reclamamos una mayor dotación de los equipos TEA", resume Hernández. A esta necesidad se suma el crecimiento constante del número de diagnósticos. "Es una necesidad que va creciendo porque el aumento de alumnos con diagnóstico de TEA va creciendo cada vez más", asegura.

Veinte años después de la primera aula

Hernández recuerda que la primera aula TEA de Badajoz nació hace aproximadamente dos décadas en el colegio San José de Calasanz, cuando él era director del centro. "No fue fácil. Fue una lucha contra la Administración", recuerda.

Según explica, la propuesta inicial contemplaba únicamente un maestro especialista, pero finalmente lograron el modelo que hoy funciona en Extremadura. "Al final conseguimos que el aula tuviera la estructura que actualmente tienen todas las aulas y, además, ya está legislado que en todas las aulas debe haber un PT, una AL y un cuidador".

Actualmente Extremadura dispone de 44 aulas TEA distribuidas por toda la comunidad.