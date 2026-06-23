San Juan 2026
La noche del lunes de la Feria de San Juan se salda con 29 asistencias de Cruz Roja, ninguna de gravedad
La jornada mantuvo la tónica de los últimos días y transcurrió con normalidad, con intervenciones leves y en su mayor parte resueltas en el propio Recinto Ferial
La noche del lunes 22 de junio en la Feria de San Juan de Badajoz se saldó con 29 asistencias de Cruz Roja, todas ellas de carácter leve y ninguna de gravedad.
Así, la jornada mantuvo la tónica de los últimos días y transcurrió con normalidad, con intervenciones leves y en su mayor parte resueltas en el propio Recinto Ferial. Según el balance de la organización, Cruz Roja atendió 16 heridas accidentales, 3 traumatismos, 1 lesión por cuerpo extraño, 1 crisis de ansiedad, 2 síncopes, 2 casos de enfermedad común, 1 intoxicación por consumo de alcohol y 3 asistencias por otras patologías.
Entre las actuaciones destacadas figura la atención a una menor de 15 años con un traumatismo en el brazo, que fue derivada a un centro hospitalario para la realización de pruebas complementarias ante la sospecha de una posible fractura. También fue trasladada por medios propios otra menor de 15 años por una herida accidental en el pie.
Para esta jornada, Cruz Roja contó en el recinto ferial con 4 unidades móviles y un total de 14 efectivos.
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