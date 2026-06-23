La obra del aparcamiento de Circunvalación en Badajoz comenzará el próximo mes de julio

Las obras para el aparcamiento de Circunvalación en Badajoz arrancarán el próximo mes de julio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado en la mañana de este martes la adjudicación de la obra del parking disuasorio en Ronda del Pilar, después de dos licitaciones desiertas para el proyecto.

La empresa Placonsa será la encargada de ejecutar la obra, que cuenta con una inversión municipal de 4.824.749,97 euros y que creará 170 nuevas plazas de aparcamiento en el entorno del centro y Casco Antiguo de Badajoz.

La obra comenzará con las actuaciones previas en las zonas verdes del entorno y el trasplante de los árboles actuales, así como la preparación de la avenida Joaquín Costa, vía en la que se desviará la mayoría del tráfico en el entorno.

Asimismo, el ayuntamiento ha señalado que en la primera fase de la obra no se verá afectado el tráfico. En cambio, en la segunda se actuará en el pavimento con la ejecución del aparcamiento subterráneo, por lo que el tráfico se derivará por la avenida Joaquín Costa, a la que se podrá acceder también a través de la rotonda de los Tres Poetas. Cabe destacar que el acceso también permanecerá cortado desde Puerta de Palmas.

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La adjudicación del proyecto del aparcamiento junto a Puerta de Palmas ha sufrido más que un revés. El pasado mes de agosto, ninguna empresa presentó oferta para la licitación, que contaban con un presupuesto de 4.123. 486 euros. Posteriormente, el ayuntamiento incrementó la cuantía hasta los 5,2 millones de euros.