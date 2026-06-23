¿Qué supermercados abren el festivo del 24 de junio en Badajoz?

Badajoz vive este miércoles, 24 de junio, una de esas jornadas señaladas en rojo en el calendario local: el día festivo de la Feria de San Juan. Una fecha para disfrutar del ambiente festivo, pero que también trae consigo las dudas más prácticas del día a día. Entre planes y celebraciones, cabe preguntarse si se podrá hacer la compra: si abrirán los supermercados habituales o si habrá que reorganizarse antes de que llegue la jornada de mañana.

Mercadona

Como ya tiene acostumbrados a sus clientes, Mercadona no abrirá durante el festivo. Su horario habitual es de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas, con domingos y festivos cerrados salvo reducidas excepciones, por lo que sus supermercados cerrarán sus puertas este miércoles.

Lidl, Aldi o Día

También se prevé el cierre general de supermercados como Lidl, Aldi o Día. Estas cadenas cuentan habitualmente con horarios comerciales que suelen ir de 9.00 a 21.00 o 21.30 horas, según el establecimiento, pero este miércoles festivo no abrirán con carácter general en la ciudad.

Carrefour

En el caso de Carrefour, como puede ser el de La Granadilla o el de la carretera de Valverde, su horario habitual es de 9.00 a 22.00 horas, mientras que en festivos autorizados puede contar con horario especial. Sin embargo, al no estar incluido el 24 de junio entre esos días de apertura comercial permitida, el hipermercado permanecerá cerrado.

En cambio, su variante Carrefour Express abrirá en horario reducido, como es habitual, de 10.00 a 15.00 horas, aunque en algunos casos cabe la posibilidad de que amplíen su horario, por lo que conviene consultar directamente con la tienda en concreto antes de desplazarse.

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El Faro

En el caso del Centro Comercial El Faro, también se verá alterada su actividad comercial. Sus tiendas tienen habitualmente un horario de 10.00 a 22.00 horas, pero la zona comercial permanecerá cerrada durante el festivo. Sí que se mantiene la actividad de los espacios de ocio y restauración, de 10.00 a 00.00 horas.