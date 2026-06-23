San Juan 2026
¿Qué supermercados abren el festivo del 24 de junio en Badajoz?
Consulta aquí el horario de apertura de Mercadona, Día, Aldi, Carrefour o El Faro
Badajoz vive este miércoles, 24 de junio, una de esas jornadas señaladas en rojo en el calendario local: el día festivo de la Feria de San Juan. Una fecha para disfrutar del ambiente festivo, pero que también trae consigo las dudas más prácticas del día a día. Entre planes y celebraciones, cabe preguntarse si se podrá hacer la compra: si abrirán los supermercados habituales o si habrá que reorganizarse antes de que llegue la jornada de mañana.
Mercadona
Como ya tiene acostumbrados a sus clientes, Mercadona no abrirá durante el festivo. Su horario habitual es de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas, con domingos y festivos cerrados salvo reducidas excepciones, por lo que sus supermercados cerrarán sus puertas este miércoles.
Lidl, Aldi o Día
También se prevé el cierre general de supermercados como Lidl, Aldi o Día. Estas cadenas cuentan habitualmente con horarios comerciales que suelen ir de 9.00 a 21.00 o 21.30 horas, según el establecimiento, pero este miércoles festivo no abrirán con carácter general en la ciudad.
Carrefour
En el caso de Carrefour, como puede ser el de La Granadilla o el de la carretera de Valverde, su horario habitual es de 9.00 a 22.00 horas, mientras que en festivos autorizados puede contar con horario especial. Sin embargo, al no estar incluido el 24 de junio entre esos días de apertura comercial permitida, el hipermercado permanecerá cerrado.
En cambio, su variante Carrefour Express abrirá en horario reducido, como es habitual, de 10.00 a 15.00 horas, aunque en algunos casos cabe la posibilidad de que amplíen su horario, por lo que conviene consultar directamente con la tienda en concreto antes de desplazarse.
El Faro
En el caso del Centro Comercial El Faro, también se verá alterada su actividad comercial. Sus tiendas tienen habitualmente un horario de 10.00 a 22.00 horas, pero la zona comercial permanecerá cerrada durante el festivo. Sí que se mantiene la actividad de los espacios de ocio y restauración, de 10.00 a 00.00 horas.
- Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: 'Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda
- Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria
- Fallece Isidra Méndez, histórica del movimiento vecinal en Badajoz y presidenta durante décadas del Cerro de Reyes
- ¿Se puede ir a la Feria de Badajoz sin dejarse un dineral? Esto cuesta montarse en los cacharritos este año
- La Feria de Día de Badajoz: casetas con lleno absoluto y la revitalización del Casco Antiguo
- Badajoz se moviliza contra el cierre definitivo del cine Conquistadores con una recogida que suma 3.290 firmas
- Fallece José Galindo, presidente de Aspace Badajoz
- El calor pone la puntilla a una Feria de Día en el Casco Antiguo de Badajoz que no levanta cabeza