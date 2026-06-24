Fran Perera, Israel Guirao y Fernando Donoso, máximos trofeos en Badajoz

Dentro de los festejos taurinos previstos durante las ferias de San Juan de la capital pacense, hemos podido disfrutar de una clase práctica organizada por la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz.

La cita era este martes 23 de junio a las 20.30 horas, con una más que aceptable asistencia de público para tratarse de una clase práctica, dio comienzo con gran puntualidad a la hora fijada en los carteles.

Seis eran los novilleros que comparecían en el coso de la avenida de Pardaleras:

Isarel Aparicio (Escuela Taurina de Ciudad Real).

Manuel León.

Ángel Parrado.

Fran Perera.

Israel Guirao (Escuela Taurina de Valencia).

Fernando Donoso.

Inicio del paseíllo. / Víctor Pinto

El ganado que salió por la puerta de toriles pertenecía a la ganadería de Herederos de Bernardino Piriz, reses bien presentadas y acordes al festejo que se presentaba por delante. Novillos con un buen fondo y enrazados, que en ocasiones les exigían oficio a los novilleros y los obligaban a aplicar lo aprendido en cada una de sus escuelas taurinas.

Israel Aparicio, de la Escuela Taurina de Ciudad Real abría la tarde, recibía sin complicaciones con el capote a un novillo bien presentado. Brindó al respetable y dio comienzo a la faena de muleta, faena basada en el pitón derecho a pesar de no ser el mejor pitón del animal. Israel demostró ganas y buenas intenciones, cerró la faena con media estocada que le sirvió para cortar una oreja.

Manuel León, de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz, recibía al segundo de la tarde con una larga cambiada y a continuación lo paraba aplicándole unas verónicas con muy buena composición y estética. De nuevo brindis al público y comienzo de la faena en la que el novillo no se lo pondría fácil sin permitirle ningún tipo de despiste. Faena de mucha entrega y predisposición la que realizó Manuel pero que se vio deslucida con la espada y tras pinchar y dejar media estocada tuvo que finalizar la faena con el descabello, saludo desde el tercio al final de su actuación.

Ángel Parrado, de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz, era el tercero de la tarde y recibía a su novillo con un justito saludo capotero. Tras el brindis al matador de toros Javier Solís daba comienzo a la faena de muleta sin mucha vistosidad pero con mucha predisposición y voluntad. Dejó media estocada tras varios intentos y tuvo que emplear el descabello para atronar el eral. Recibió aplausos a final de su faena.

Tercio de banderillas. / Víctor Pinto

Manuel Perera, de la Escuela Taurina de Badajoz era el cuarto participante y recibía con el capote a su oponente, un novillo que le presentó problemas a la hora de pararlo. Brindó a dos personas de su entorno y dio comienzo a la faena de muleta logrando ahormar al de los Herederos de Bernardino Piriz hasta conseguir aplicar algunas tandas con gusto y transmisión. A la hora de manejar los aceros al segundo intento dejó una estocada baja pero muy efectiva. Cerró su faena recibiendo dos orejas y rabo, el novillo fue premiado con la vuelta al ruedo.

Israel Guirao, de la Escuela Taurina de Valencia, quinto participante, paró a su novillo con un buen y lucido saludo capotero. Brindó al público y comenzó una faena de muleta muy asentada y con muy buen gusto, demostrando un punto más de oficio que sus compañeros de cartel. Finalizó su faena con una estocada entera en todo lo alto y de gran eficacia. Recibió de forma más que merecida dos orejas y rabo.

Fernando Donoso, de la Escuela Taurina de Badajoz, cerraba la tarde recibiendo con el capote de manera muy correcta a su novillo. Brindó a alguien de su entorno y dio comienzo a una faena de muleta basada en la mano derecha, probó el pitón izquierdo sin conseguir el lucimiento y volvió a la mano derecha que era con la que conseguía las mejores tandas de la faena. Para finalizar la faena dejó una estocada algo caída pero muy efectiva y recibió dos orejas y rabo como trofeos.

En definitiva, pudimos disfrutar de una interesante clase práctica que deja patente el buen trabajo que se realiza en todas las escuelas taurinas tratando de formar con una base sólida a las generaciones venideras de los futuros matadores.